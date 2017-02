284 visite

La lingua è l’organo principale del cavo orale deputato al controllo del gusto e dal punto di vista linguistico, un sistema di comunicazione parlato o segnato proprio di una comunità umana. Osservare la lingua è importante perchè da essa, secondo la medicina cinese, è possibile valutare il proprio stato di salute.

La lingua può cambiare colore (gialla, rossa, bianca, nera), modificarsi in aspetto e avere segni strani sulla propria superficie (come patina, striature e puntini). In questo articolo ci dedicheremo all’eventualità di comparsa di puntini rossi sulla lingua (soprattutto bianca), scoprirne le cause e i rimedi per risolvere il disturbo.

Cause dei puntini rossi sulla lingua

Quando parliamo di puntini rossi sulla lingua ci riferiamo alla comparsa di piccole papille rosse in rilievo molto fastidiose che danno alla lingua un aspetto molto simile a una fragola. Tra le cause principali della comparsa dei puntini rossi c’è la scarlattina (una malattia infettiva che colpisce soprattutto i bambini). La scarlattina è in genere accompagnata da febbre, lingua color rosso vivo, nausea e macchie rossastre sulla pelle.

Tra le altre possibili cause:

r osolia

morbillo

infezione da streptococco

stomatite (infiammazione del cavo orale)

carenze nutrizionali (puntini rossi accompagnati da protuberanze e gonfiore)

reazione allergica (allergia alimentare o da contatto)

(allergia alimentare o da contatto) ustioni

Malattia di Kawasaki ( un’infiammazione dei vasi sanguigni che colpisce neonati e bambini da 0 a 6 anni d’età)

( un’infiammazione dei vasi sanguigni che colpisce neonati e bambini da 0 a 6 anni d’età) sifilide (in casi estremi)

Puntini rossi sulla lingua: carenze nutrizionali

La sezione sulle carenze nutrizionali come possibili responsabili della comparsa dei puntini rossi sulla lingua, merita un approfondimento maggiore. Tra le principali carenze, il deficit di Vitamina B è quello più plausibile. Ecco le principali carenze vitaminiche del gruppo B: