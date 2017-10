Quando non seguire la dieta Dukan?

4.956 visite

La famosa dieta Dukan è in pratica un regime alimentare iperproteico che può essere seguito solo da chi non ha alcun problema di salute; per chi soffre di ipertensione, diabete, disturbi cardiaci, renali o è obeso può essere pericolosa, anche a detta di dietisti e medici internazionali. Ideale per le donne incinta e le adolescenti, è invece molto dura da seguire per i vegetariani ovviamente…

E’ comunque un regime squilibrato nel quale si aggrava il lavoro dei reni, a causa della notevole quantità di proteine assunte, si stressa il fisico e si priva il corpo di vitamine e sali minerali (anche se è vero che si possono assumere tramite integratori alimentari).

Da una parte si perde facilmente peso e si può mangiare quanto si vuole (non si sente la “fame”); dall’altro però, si avverte comunque il senso di privazione dei cibi e non può essere sostenuta per un lungo periodo o a vita.

Se come vantaggi, si può sicuramente annoverare la spiegazione precisa e accurata che il relativo libro fa della dieta e di come eseguirla, le molteplici ricette gustose che vengono proposte, la chiarezza nel definire cosa si può mangiare e cosa no, la soluzione per il mantenimento del peso e l’assistenza giornaliera del proprio coach, bisogna però rilevare anche molti difetti:





Bisogna tenere controllato il livello del colesterolo: c’è un alto rischio di eccessivo aumento

Si possono verificare piccoli fastidi come alito pesante, secchezza delle fauci, costipazione, stanchezza

C’è il rischio di una rapida ripresa del peso (vista la rapida perdita antecedente)

I risultati sono poco soddisfacenti per chi deve perdere pochi kg (meno di 5)

Si verificano carenze alimentari (lipidi, vitamine, sali minerali) e fissità di gusto.-

Secondo alcuni dietisti, la dieta Dukan è nociva per la salute perché provoca (o c’è il rischio di) malattie cardiovascolari, del fegato e cancro al seno, visto l’apporto proteico giornaliero troppo elevato, rispetto al reale fabbisogno del nostro corpo; nonché, secondo esperimenti effettuati, si è visto che dopo 2 anni l’80% di pazienti ha recuperato in toto i chili persi perché un regime alimentare di questo tipo, non è sostenibile a lungo termine dall’organismo e non apporta i nutrienti fondamentali.

In particolare, la dieta è stata altamente sconsigliata in estate e con il caldo: la massiccia assunzione di proteine con la temperatura elevata è assolutamente da evitare! Ci vuole frutta, verdure ed un’alimentazione leggera in questi casi e la dieta Dukan è proprio tutto l’opposto… disidratazione, svenimenti, giramenti di testa sono un pericolo in agguato: le proteine sono troppo pesanti e indeboliscono ancora di più il corpo già provato dalla calura.

Il richiamo della dieta facile, veloce nei risultati e senza sacrifici è molto allettante, ma attenzione a non mettere a rischio la propria salute, e seriamente, per un risultato che magari verrà perso entro 1-2 anni: si sarà nuovamente al punto di partenza, ma con seri problemi in più.

Il libro Dieta Dukan

Pierre Dukan è il celebre medico che ha fatto dimagrire 26 milioni di persone in tutto il mondo con un metodo rivoluzionario: non ci sono limiti quantitativi o calorici, e quindi si perde peso senza soffrire mai la fame. A patto di attingere alla lista dei suoi 100 alimenti, 72 proteine e 28 verdure. Sono cibi naturali (latticini, uova, verdure, proteine vegetali, carni, pesci e frutti di mare), da sempre presenti nella nostra alimentazione, che possono essere consumati “a volontà”, a qualsiasi ora e combinati liberamente tra loro.

In questo libro (acquistabile online) che riassume i principi della dieta e ne spiega sinteticamente le quattro fasi (attacco, crociera, consolidamento e stabilizzazione definitiva del peso), il dottor Dukan passa in rassegna le proprietà nutrizionali, dietetiche e gastronomiche di ogni alimento concesso, e per ciascuno propone una ricetta originale e gustosa, spaziando dagli antipasti ai dolci.

Qualche esempio? L’indivia al prosciutto e besciamella, gli spiedini di cernia al pepe rosa e verde, i bocconcini di pollo e soia, il cake di zucca e la torta di ricotta alla vaniglia sono alcune delle 100 proposte, semplici da realizzare, che vi permetteranno di dimagrire facendovi dimenticare di essere a dieta!