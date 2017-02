3.199 visite

I semi della quinoa traggono in inganno e così questa pianta pianta erbacea appartenente alla stessa famiglia di spinaci e barbabietola viene spesso – erroneamente – considerata un cereale. Originaria del Sud America la “madre di tutti i semi“, come la definivano gli Incas, è una fonte di proteine vegetali e un alimento ricco di sali minerali, fibre, carboidrati e grassi insaturi molto benefico per l’organismo e altrettanto versatile in cucina.

Esistono diverse varietà di quinoa in base al colore dei semi (rossi, gialli e neri) e i principali produttori sono concentrati in Perù, Cile, Bolivia ed Equador, paesi che hanno le condizioni meteo e di biodiversità ideali per la produzione di quinoa. I suoi semi sono composti per il 13% di proteine di elevato valore nutrizionale perchè contengono 9 aminoacidi essenziali per il funzionamento dell’organismo che non è in grado di sintetizzarli autonomamente: istidina, isoleucina, leucina, lisina (importante per la crescita delle cellule cerebrali), tripofano, metionina (svolge un ruolo nella sintesi dell’insulina) e fenilalalina.

Per il 55% composta fa carboidrati e ricca di grassi insaturi (acido linoleico) la quinoa è una fonte di sali minerali come ferro, calcio, magnesio e fosforo e di vitamine quali B2 (riboflavina) utile contro l’emicrania, C e soprattutto vitamina E con funzione antiossidante e protettiva per l’apparato cardiocircolatorio.

Passando all’apporto calorico e ai valori nutrizionali della quinoa, 100 grammi di quinoa sono pari a 370 kcal. Per quanto riguarda gli altri nutrienti, 100 g di quinoa contengono 64,16 g di carboidrati, 14 g di proteine, 7 g di fbra, 6,07 g di grassi, 197 mg di magnesio, 457 mg di fosforo, 2,033 mg di manganese, 0,59 mg di rame, 4,6 mg di ferro, 3,1 mg di zinco, 563 mg di zinco, 47 mg di calcio, 563 mg di potassio, 184 µg di folati, 1,52 mg di niacina e intorno allo 0,5 mg di vitamine E, B1, B2, B3 e B6.

Essendo un “falso cereale” con addirittura più benefici dei cereali stessi la quinoa è priva di glutine e può essere inserita nell’alimentazione di chi soffre di celiachia, come continuano a dimostrare numerosi studi, non da ultimo quello effettuato dal King’s College di Londra su un campione di 19 pazienti che hanno ben tollerato l’introduzione nella propria dieta di 50 grammi di quinoa al giorno per 6 settimane.

Fare la dieta con la quinoa

La quinoa è ottima per perdere peso e per mantenere la propria linea grazie alla quantità di acidi grassi insaturi in essa contenuti. Questi favoriscono il senso di sazietà e determinano una riduzione dei cuscinetti che si formano sui fianchi e sull’addome.

Le proteine vegetali della quinoa hanno inoltre un’azione tonificante sia sui muscoli che sui tessuti molto utile nelle fasi di dimagrimento per poter mantenere un fisico tonico.

Gli usi della quinoa

I semi della quinoa si prestano a diverse preparazioni sia dolci che salate e possono essere usati sia interi che macinati in farina; l’importante è sciacquarli bene prima di qualunque preparazione perchè sono ricoperti di saponina, una sostanza che conferisce un sapore amaro ai semi. Dopo averli lasciati in ammollo e lavati con cura i semi della quinoa possono essere cotti in acqua pari al doppio del loro volume (tempo di cottura 10-15 minuti), scolati e conditi a piacere per insalate fresche in abbinamento a verdure di stagione ma anche frutta, ad esempio limone e avocado o susine e feta. La quinoa cotta può essere usata anche come ripieno di pomodori (al posto del riso), peperoni e altre verdure o per preparare burgher e crocchette o per impanatura.

Passando alle preparazioni dolci la quinoa si può mangiare a colazione o come dessert con pezzetti di frutta fresca o secca e un cucchiaio di miele o per preparare con la farina dei deliziosi biscotti o teneri muffin; per i biscotti è sufficiente cuocere la quinoa (70 grammi) , lasciarla raffreddare ed unirla a 150 grammi di farina, 30 grammi di zucchero di canna, 50 ml di olio, il succo e la buccia grattugiata di 1 arancia e 3 cucchiai di miele. Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo che va fatto riposare per 30 minuti avvolto in un panno. Dare la forma preferita (l’ideale è tonda e schiacciata) e infornare a 170 gradi per circa 20 minuti.