9 benefici della radice di Ashwagandha

Se state cercando un metodo per ricaricarvi di energia, sembrare più giovani e trattare disturbi patologici, l’Ashwagandha è forse la pianta che fa per voi.

Questa radice ha numerosi benefici per la nostra salute. In India è conosciuta come “la forza dello stallone” perché è abitualmente usata per rinforzare il sistema immunitario dopo una malattia.

L’Ashwagandha è spesso collegata al ginseng grazie alla sua capacità di potenziare l’energia e diminuire i livelli di stress.

Tiroide

L’Ashwagandha è fantastica per migliorare la salute della tiroide. Gli scienziati ancora non riescono a spiegarsi il perché, ma hanno notato che questa pianta è in grado di bilanciare i livelli di ormoni nel sangue.

La cosa più sorprendente, è che l’Ashwagandha riesce ad aiutare sia i soggetti affetti da ipertiroidismo che quelli affetti da ipotiroidismo, riuscendo ad aumentare e diminuire gli ormoni responsabili del problema. La sua azione sulla tiroide è probabilmente dovuta alla capacità di contrastare i radicali liberi.

Sistema immunitario

Nonostante questa pianta abbia numerose proprietà curative, la più riconosciuta è quella di rinforzare il sistema immunitario. Alcune ricerche hanno rivelato come l’Ashwagandha aumenti la produzione di globuli bianchi nel sangue. Per questo motivo, ha un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie.

È la pianta più efficace nel rimettere in sesto l’organismo dopo una debilitazione.

Insonnia

L’Ashwagandha è molto efficace nel trattamento del’insonnia. Ringiovanisce i nervi e produce energia in grado di aiutare il corpo a rilassarsi fino ad addormentarsi.

Cuore

Questa pianta migliora la salute del cuore e riduce il rischio di malformazioni cardiache dovute a vari fattori. Stimola la corretta circolazione sanguigna, prevenendo il rischio di grumi nelle arterie. Inoltre, regola il livello di zucchero nel sangue e riduce il colesterolo. Aiuta anche a regolarizzare la pressione del sangue.

Stress

L’Ashwagandha ha una considerevole capacità di alleviare lo stress. L’invecchiamento precoce, dovuto a tensioni nervose di natura cronica, possono portare all’aumento dello stress ossidante.

Questo stress è contrastato con successo dal forte potere antiossidante dell’Ashwagandha che può essere paragonato alle medicine usate per trattare depressione e ansia.