Ramnoselle è un integratore alimentare a base di fermenti lattici attivi (simili a quelli che si usano per la produzione dello yogurt-bifidus). Il probiotico svolge le sue funzioni principali a livello del colon ed è utile per ripristinare metabolismo e flora batterica. Leggi anche la dieta Fodmap per il colon irritabile.

Quali sono i benefici di Ramnoselle? Chi deve usarla? Ci sono effetti indesiderati? Analizziamo meglio l’integratore alimentare.

L’integratore alimentare Ramnoselle non contiene lattosio ma milioni di fermenti lattici specifici e attivi per le funzioni intestinali e il normale riequilibrio della flora batterica. Ramnoselle contiene:

Tra i principali benefici successivamente al trattamento con Ramnoselle troviamo:

Dove trovare e come assumere Ramnoselle

L’integratore alimentare è acquistabile nelle migliori farmacie e parafarmacie, sotto forma di capsule in confezioni da 30. A differenza degli altri fermenti attivi, Ramnoselle deve essere assunto dopo i pasti con un abbondante bicchiere d’acqua.

Si consigliano 2 capsule al giorno, non superare le dosi consigliate e chiedere il parere di un medico prima di iniziare il trattamento. Per uso differito a lungo termine conservare il prodotto, integro o ben chiuso, in frigorifero.

Effetti indesiderati di Ramnoselle

Ramnoselle è un probiotico che non deve assolutamente sostituire una dieta sana ed equilibrata oltre che ad un corretto stile di vita. I probiotici, come tutti gli altri prodotti e farmaci non sono esenti da controindicazioni. Ramnoselle deve essere usato con cautela nei soggetti allergici (ad eccezione del lattosio perchè ne è privo), soggetti con patologie gravi e in gravidanza (previa prescrizione medica). Tenere lontano dalla portata dei bambini.

I probiotici possono creare danni nei soggetti affetti da:

HIV

pancreatite

disidratazione

tumori e per questo seguono cicli chemioterapici

Tra i principali effetti indesiderati: flatulenza, meteorismo, crampi e diarrea. Rivolgersi al medico in caso di altri disturbi e sospendere la terapia.