Red Oil è un integratore alimentare usato soprattutto per dare potenza al cervello e non solo. Red Oil è infatti una fonte innovativa di Omega 3 (EPA e DHA) che sono particolarmente importanti per supportare la memoria e mantenere la normale funzione cardiaca del cuore.

Perchè è importante assumere Omega 3? Come si assume l’integratore Red Oil? Quali sono i suoi effetti benefici sull’organismo? Scopriamo insieme l’integratore alimentare amico del cuore, cervello e vista.

Cos’è Red Oil?

Red Oil è un integratore alimentare di Omega 3 assunto per sostenere la memoria e la concentrazione, per supportare le funzionalità del cuore e per migliorare la qualità della vista. Red Oil ricorda il fegato di merluzzo che viene dato ai bambini in tenera infanzia. L’integratore è una fonte importante di Omega 3, gli acidi grassi per implementare una dieta equilibrata abbinati ad un corretto stile di vita.

Red Oil si presenta sotto forma di capsule di colore rosso in comode confezioni da 45 o 60 compresse, estratte da olio di krill di origine antartica e per questo appartenente alla categoria degli Omega 3 di ultima generazione. Ogni capsula è inoltre confezionata singolarmente in blister privi di alluminio per un’igiene ottimale.

Componenti di Red Oil

L’integratore alimentare Red Oil non contiene solo acidi grassi Omega 3 ma altre sostanze responsabili del miglioramento dello stato di salute di vista, cuore e cervello, come:

gelatina alimentare

glicerolo

emulsionante

stabilizzante

sorbitolo

aroma di vaniglia

Perchè è importante assumere Omega 3 fin da piccoli?

Gli acidi grassi sono una fonte importante di sostanze nutritive che servono al organismo per essere in salute e quindi gli esperti consigliano di cominciare sin da piccoli per favorire una scorta vitale per la vita. Ovviamente l’integratore non deve in alcun modo sostituire una dieta sana e bilanciata.

Gli Omega 3 sono indispensabili per il funzionamento delle nostre cellule e per il nutrimento quotidiano dell’organismo. Aiutano il funzionamento del cuore e le attività del cervello.