Reishi: il fungo dell’immortalità

I funghi curativi cinesi sono una miniera di salute, che da millenni è impiegata nella medicina tradizionale asiatica per curare molti disturbi e patologie di natura fisica e psicologica. Fra i funghi curativi più importanti e degni di interesse incontriamo il reishi, chiamato anche “il fungo dell’immortalità”.

Si tratta di un fungo legnoso, dal sapore amaro e rinfrescante ma assolutamente non commestibile. Cresce solo su alcune piante tra la primavera e l’estate ed è utilizzato sotto forma di integratore e non di farmaco, come coadiuvante in diverse terapie anche di malattie complesse.

Grazie alle nuove tecniche di coltivazione, è possibile coltivare il reishi anche in serra e quindi beneficiare della sua vitalità e delle sue preziose sostanze per curare in modo naturale tante patologie e anche per accrescere i livelli di benessere personale. Ma cerchiamo di conoscere meglio questo particolare fungo miracoloso.





Reishi: principi attivi

Il Reishi è chiamato il fungo dell’immortalità in quanto sa apportare un benessere completo all’organismo e fungere da prodotto adattogeno, ovvero in grado di comprendere quali problemi sono in atto nell’organismo e di porvi rimedio in modo semplice, benefico e assolutamente naturale.

Ma quali sono le sostanze al suo interno che rendono questo particolare fungo così miracoloso? Ecco i potenti principi attivi del Reishi:

I polisaccaridi B-glucani e gli etero-B-glucani: sono molecole anti-tumorali ed immunostimolanti

sono molecole anti-tumorali ed immunostimolanti Proteine Ling Zhi-8 (LZ-8): immunomodulatori

(LZ-8): immunomodulatori peptidi anti-allergici: sequenze di amminoacidi, che svolgono un’azione simile a quella delle proteine naturali

sequenze di amminoacidi, che svolgono un’azione simile a quella delle proteine naturali ipocolesterolemizzanti: sostanze in grado di abbassare i livelli di colesterolo

sostanze in grado di abbassare i livelli di colesterolo ipotensivi: sostanze in grado di abbassare la pressione arteriosa

sostanze in grado di abbassare la pressione arteriosa acidi ganoderici (triterpeni): steroli in grado di ridurre le reazioni allergiche limitando la produzione di istamina,ottimizzano la respirazione cellulare e favoriscono la funzionalità epatica.

Reishi: proprietà e benefici

Con i suoi importantissimi principi attivi, ricchissimo di sali minerali, molti dei quali rari come il germanio e lo zinco, il Reishi rappresenta davvero un fungo dalle mille virtù ed effetti benefici per il nostro organismo. Le proprietà curative e benefiche infatti sono innumerevoli. Scopriamo quali sono gli effetti benefici sulla salute, di questo fungo miracoloso:

azione depurante e ossigenante del sistema ematico

e ossigenante del assorbe le sostanze tossiche dall’organismo

aumenta il metabolismo

rinforza il sistema immunitario

effetto antidolorifico

antistaminico

protegge l’apparto cardiovascolare : riduce l’ipertensione, abbassa la pressione arteriosa, riduce il rischio di trombosi

: riduce l’ipertensione, abbassa la pressione arteriosa, riduce il rischio di trombosi migliora i livelli di colesterolo alto e di trigliceridi elevati

migliora la digestione

migliora la memoria

placa malesseri legati al sistema nervoso come ansia e stress

attua una funzione vivace di termogenesi: i deale per perdere peso

deale per perdere peso proprietà epatoprotettive : sostiene e rigenera la cellula epatica

: sostiene e rigenera la cellula epatica regolarizza la produzione di succhi gastrici

Reishi: quando usarlo?

Questo fungo curativo cinese, come abbiamo visto svolge importanti azioni benefiche e protettive per l’organismo. Il Reishi agisce in maniera specifica sull’apparto cardiovascolare, sull’apparato digerente, sul fegato, sul sistema immunitario e sul sistema nervoso. Queste sue preziose proprietà lo rendono un vero e proprio toccasana da tenere sotto mano appena se ne ha bisogno. Ma quando possiamo usarlo? per quali malesseri è indicata la sua assunzione?

Ovviamente di fronte a qualsiasi tipo di malessere è necessario avvisare il proprio medico o gli specialisti competenti, e farsi consigliare anche sull’uso o meno di questo particolare fungo. In ogni caso ecco i casi in cui è possibile assumere il Reishi e godere dei suoi effetti benefici:

insonnia

stanchezza

astenia

stress e ansia

asma

confusione mentale

palpitazioni

allergie

malattie degenerative (malattie degenerative del fegato)

(malattie degenerative del fegato) durante il trattamento di epatopatie croniche

malattie neurodegenerative (morbo di Parkinson)

Reishi: dove trovarlo?

Il Reishi non può essere mangiato a causa della sua consistenza legnosa, ma viene proposto in polvere e come base per molte buone bevande che possono essere consumate calde oppure fredde. In commercio si possono trovare molti integratori a base di Reishi, solitamente sotto forma di capsule o in polvere, da bere o da impiegare per preparare il tè

Alcune bevande come il caffè, il tè o anche le tisane lo contengono e si tratta di un modo intelligente per assumerlo, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione nel corso della giornata.

Di base, queste proposte possono essere acquistate negli shop on line specializzati in benessere e in nutrizione, ma anche in molte erboristerie, nelle farmacie e nei negozi specializzati nella vendita di prodotti biologici.