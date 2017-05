Reverse dieta: la dieta al contrario

27 visite

La Reverse dieta è un regime alimentare che fa dimagrire in modo salutare e semplicemente invertendo i principi basilari come dice la parola stessa “al contrario”. Siete abituati a non mangiare? Bene questa è la dieta inversa, si perde peso mangiando.

Le diete ipocaloriche spesso risultano troppo restrittive e dopo un po’ di tempo anche noiose. La maggior parte delle persone così decide di abbandonare e si ritrova a riprendere peso “in stallo”.

Combattere lo stallo di peso, senza troppi sacrifici, senza restrizioni, ma mangiando di tutto è possibile con il metodo Reverse dieta pensato proprio per combattere il sovrappeso nel tempo e beneficiare dei risultati a lungo termine. Vediamo insieme in cosa consiste la dieta.

Cos’è Reverse Dieta

Di diete ormai siamo un po’ tutti esperti, da quelle più particolari (gruppo sanguigno) alle classiche (dieta mediterranea). In genere quando si parla di dieta automaticamente facciamo riferimento mentalmente ad assenza di piaceri culinari come fritture, dolci, formaggi e salumi.

Reverse dieta, di cui parla per la prima volta Lyle McDonald, è un regime al contrario perchè parte dal presupposto inverso, ovvero mangiare di più per sbloccare metabolismo e perdere peso. Le difficoltà di questa dieta sono molto psicologiche.

Mentre gli altri regimi dietetici fanno dimagrire da una condizione normale di sovrappeso, con la dieta Reverse bisogna prendere consapevolezza che prima di vedersi “magri” è necessario vedersi “grassi”,ovvero ingrassare.

In pratica la dieta va ad aumentare l’introito calorico senza prendere peso (se non un paio di chili iniziali) per poi perderlo gradualmente e mantenere un corpo tonico e in forma. E’ tutta una questione di attività metabolica, è necessario non bloccare il metabolismo.

Perchè si blocca il metabolismo?

Una buona forma fisica dipende innanzitutto da un corretto funzionamento del metabolismo. Quando quest’ultimo di blocca, l’intero organismo rallenta i processi funzionali. Ecco i motivi principali per cui si blocca il metabolismo: