Ricetta Dorayaki: i dolcetti giapponesi

I dolci a San Valentino sono sempre il fulcro principale per una festa all’insegna di dolcezze, coccole e tanto amore. Non esiste un dolce simbolo per il giorno degli Innamorati, ma più che altro rivisitazioni delle torte più classiche a forma di cuore e di bacio.

Oggi vi proponiamo dei gustosi biscotti giapponesi, dorayaki, da preparare alla vostra dolce metà nel giorno dell’amore. E dopo aver preparato i dolcetti non vi resta, care fanciulle, che prepararvi per la serata romantica (leggi i nostri consigli make up San Valentino 2017).

Dorayaki: la ricetta

I dorayaki sono dei gustosi dolcetti giapponesi (leggi anche la torta dei tre ingredienti) molto simili al nostro pan di spagna. L’unica differenza che la cottura non avviene al forno ma in padella nella forma rotonda tipo pancakes. La farcitura originale nipponica è l’anko, una salsina di fagioli. Nella versione italiana viene sostituita con la nutella.

Ecco gli ingredienti per 4 dolcetti (triplica le dosi per una quantità superiore):