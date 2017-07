6 ricette di detergenti fai da te per il viso

28 visite

Mantenere pulita la pelle del viso è importante per scongiurare la comparsa di disturbi e inestetismi. Quando i pori restano occlusi da uno strato troppo spesso di cellule morte o impurità, possono formarsi brufoli, macchie o, in casi estremi, infezioni dell’epidermide. Ciò determina un peggioramento visivo della pelle, che risulterà spenta e senza vita.

Evitare il problema è molto semplice, basterà solo abituarsi a lavare il viso quotidianamente e con attenzione. Un ruolo importante però giocano anche i prodotti utilizzati: spesso infatti i detergenti in commercio contengono delle sostanze chimiche non del tutto salutari per la pelle del nostro viso.

Un buon modo di salvaguardare bellezza e denaro è quello di preparare da soli il proprio prodotto per la pulizia del volto. Vediamo insieme alcune idee per creare degli efficace detergenti fai da te.

Ingrediente di base dei detergenti fai da te

Tutte le ricette riportate di seguito hanno come base comune il sapone di Marsiglia. È importante scegliere quello completamente puro e senza fragranze. Come per tutti i saponi, bisogna evitarne il contatto con gli occhi: potrebbe infatti bruciare e dare molto fastidio.

Il procedimento per preparare tutti i detergenti proposti è sempre lo stesso: basterà versare gli ingredienti in una boccetta di plastica e agitare per qualche secondo.

Detergente fai da te esfoliante

Ingredienti

35 gocce di olio essenziale di arancia dolce

1 cucchiaio di buccia d’arancia tritata finemente

250 ml di sapone di Marsiglia liquido

Preparare un detergente esfoliante casalingo è molto semplice. L’arancia contiene un’alta percentuale di vitamina C e antiossidanti che rinfrescano delicatamente la pelle e aiutano a donare sollievo dalle infiammazioni. La buccia di arancia effettua uno scrub naturale in grado eliminare impurità e cellule morte, per dare al viso un aspetto luminoso e sano.





Ricordatevi di non esporvi direttamente al sole dopo aver utilizzato questo detergente.

Detergente fai da te agli agrumi

Ingredienti

10 gocce di olio essenziale di arancia

15 gocce di olio essenziale di lime

15 gocce di olio essenziale di limone

5 gocce di olio essenziale di pompelmo

250 ml si sapone di Marsiglia liquido

Dolce e agrumato al punto giusto, questo detergente è un piacere per i sensi. Gli oli essenziali di agrumi sono l’ideale per attivare il metabolismo cellulare. Inoltre, contengono numerose vitamine importanti per la nostra pelle, come vitamina A e C.

Detergente fai da te alla menta

Ingredienti

25 gocce di olio essenziale di menta

250 ml di sapone di Marsiglia liquido

Queste detergente stimola la circolazione sanguigna ed è ottimo per tenere sotto controllo l’eccessiva oleosità della pelle grassa. L’olio essenziale di menta contiene alte concentrazioni di mentolo che dona un effetto rinfrescante e rigenerante al viso.

Detergente fai da te anti-acne

Ingredienti

15 gocce di olio essenziale di eucalipto

25 gocce di olio essenziale di tea tree

250 ml di sapone di Marsiglia liquido

L’olio essenziale di tea tree è molto efficace nel combattere i problemi legati all’acne, compresi i rossori della pelle. Esso aiuta infatti a ripulire il viso dai batteri e a prevenire la comparsa di eventuali infezioni. L’eucalipto rende la pelle fresca e liscia evitando le irritazioni.

Detergente fai da te floreale

Ingredienti

15 gocce di olio essenziale di lavanda

25 gocce di olio essenziale di geranio

250 ml di sapone di Marsiglia liquido

Se siete amanti dei fiori, non potete non provare questo detergente fai da te. L’olio essenziale di geranio migliora la salute della pelle stimolando la crescita di nuove cellule e funziona anche come un ottimo astringente che riduce i pori dilatati.

Aiuta poi a combattere acne e dermatite. L’olio essenziale di lavanda, invece, calma e lenisce la pelle. L’utilizzo dell’olio di geranio è sconsigliato durante la gravidanza e l’allattamento.

Detergente fai da te alle erbe

Ingredienti

30 gocce di olio essenziale di basilico

10 gocce di olio essenziale di rosmarino

250 ml di sapone di Marsiglia liquido

Il basilico è in grado di tonificare la pelle e renderla visibilmente più elastica, mentre l’olio di rosmarino leviga le discontinuità cromatiche del viso e lo libera da macchie e rossori. Anche in questo caso, è sconsigliato l’utilizzo dell’olio di rosmarino durante la gravidanza e l’allattamento.

Queste ricette rappresentano solo un esempio di ciò che è possibile preparare con l’ausilio di pochi ingredienti naturali e molta fantasia. Provate a creare anche voi le vostre combinazioni preferite per avere sempre il detergente più adatto alla vostra pelle.