Pasta e philadelphia: le migliori ricette!

Devi organizzare un pranzo o una cena all’ultimo minuto? Semplice, prepara pasta e philadelphia!

Le ricette della pasta e philadelphia (o la chiami filadelfia!?!) sono davvero molte, semplici, gustose, velocissime da preparare e, se scegli la philadelphia light e la combini con i giusti alimenti, la tua pasta e philadelphia diventerà un’immancabile alleata della tua dieta.

Philadelphia classica o light, puoi inoltre scegliere di utilizzare altre varianti di philadelphia per allietare i tuoi pranzetti, per esempio per i dolci, ottima in questo caso la philadelphia con milka.

Ricetta di Pasta e philadelphia

Come anticipavamo, si possono realizzare tanti primi piatti con la philadelphia che, seppur velocissimi e non necessariamente iper calorici, soddisfano i gusti e le aspettative anche dei palati più esigenti. Sembrano piatti pensati per le giornate in cui hai una pausa pranzo molto breve ma cerchi un’alternativa al solito panino ma sono ottimi per fare una bella figura preparando una cenetta veloce. Vediamo insieme alcune idee ricette per 4 persone.

Pasta con zucchine e philadelphia

Si tratta di una ricetta flessibile, magra se si utilizza la philadelphia light e limiti le quantità di olio, gustosa se invece alla fine un pò di parmigiano, mozzarella di bufala o provola affumicata.

380 gr di pasta

4 zucchine

200 gr di philadelphia (anche light)

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva (quanto basta)

sale (quanto basta)

pepe nero (quanto pasta)

parmigiano, mozzarella di bufala o provola affumicata (opzionale)

Lava e pulisci le zucchine. Falle dorare in padella con l’olio ed uno spicchio d’aglio, aggiungendo un pò di sale a tuo piacere. Unisci prima la pasta precedentemente cotta e poi la philadelphia, facendo amalgamare. Per rendere il piatto più gustoso aggiungi alla fine la mozzarella di bufala, la provola affumicata o il parmigiano ed il pepe nero.

Pasta con salmone e philadelphia

Questa ricetta è molo buona, veloce ed ottima per la dieta. Si, perché si può preparare completamente senza olio, utilizzando solo l’acqua di cottura.

350 gr di pasta

400 gr di philadephia light

200 gr di salmone affumicato

pepe nero