Cinque migliori ricette con la pasta Shirataki

La pasta shirataki è la pasta giapponese prodotta dalla radice di Konjac (ricca della fibra glucomanna) ideale per chi è a dieta e non vuole rinunciare ad un bel piatto di spaghetti. Gli shirataki sono infatti spaghetti (o noodles di soia) sottilissimi senza glutine, senza carboidrati, senza grassi, a basso apporto calorico ma ricchissimi di fibre solubili. Sono adatti anche ai vegani e ai celiaci ( grazie all’assenza di glutine).

Queste caratteristiche fanno pensare alla shirataki come una pasta senza gusto e senza sapore, in realtà non è così. Gli spaghetti si prestano perfettamente a diversi tipi di ricette, in questo articolo vi proponiamo le 5 migliori adatte a tutti i tipi di palato ed esigenze. Come cucinare la pasta shirataki e con quali ingredienti abbinare gli spaghetti della dieta?.

Come cuocere gli spaghetti shirataki? La pasta shirataki può essere cotta in due diversi modi a seconda di come la acquistiamo nei negozi biologici o nei migliori supermercati. Gli spaghetti shirataki si presentano:

I primi vanno cucinati come la tradizionale pasta di grano duro, ovvero in abbondante acqua salata fino ad ebollizione. I secondi, invece, si presentano in comode vaschette in ammollo con acqua. Sono precotti e vanno cucinati in due modi:

Come cucinare gli spaghetti shirataki? Le ricette sono numerose, ecco le nostre migliori proposte, dai piatti light con le verdure a quelli vegani fino alle pietanze più originali. Vediamole insieme.

La pasta shirataki è molto diffusa nella dieta Dukan grazie alle straordinarie proprietà degli spaghetti giapponesi. I benefici che derivano da questa pasta sono legati alla radice da cui si producono: la fibra solubile konjac.

La pasta shirataki viene impiegata nella dieta Dukan grazie all’assenza di carboidrati e calorie, tra i principali effetti benefici del noodles troviamo:

Gli shirataki si prestano bene a tante ricette del regime alimentare Dukan e sono fondamentali in fase d’attacco per contrastare gli aumenti di peso. Di seguito una delle ricette Dukan da provare.

Per questa prima ricetta è necessario acquistare gli shirataki in ammollo (non secchi). Volete stupire i vostri commensali con un piatto originale già a partire dalla tipologia di pasta? La ricetta con pesto di avocado è quello che fa per voi. Per gli ingredienti:

Mettere in ammollo una confezione di spaghetto shirataki e nel frattempo procedete alla preparazione del pesto di avocado. Procuratevi un mixer (per facilitare la preparazione) e mettete all’interno il mazzetto di basilico, un po’ di sale, metà avocado e un mix di frutta secca (mandorle sgusciate, noci, pomodori secchi, semi di zucca etc). Frullate il tutto.

In una padella alta mettere gli spaghetti con un po’ d’acqua , un pizzico di sale e un cucchiaino raso di curry. Dopo circa 5 minuti aggiungere il pesto pronto del mixer e mantecare. Servire con una manciata di frutta secca. Questa ricetta è ottima da inserire nella dieta Dukan.

Pasta shirataki alle verdure

La pasta shirataki con le verdure è una ricetta classica ma che mette tutti d’accordo. Un piatto gustoso e ancora più leggero grazie al condimento. Ecco gli ingredienti necessari per la preparazione di questa ricetta adatta anche ai vegetariani. La pasta da acquistare in questo caso è quella secca.

Ingredienti

confezione di spaghetti shirataki

1 zucchina

1/3 di cipolla

mezza carota

salsa di soia

1 cucchiaio di olio

Preparazione

Per prima cosa tagliate la cipolla a julienne e fatela appassire in una padella antiaderente con l’acqua. Tagliate anche carote e zucchine e fate cuocere insieme alla cipolla. A fine cottura aggiungere l’olio. Cuocere la pasta shirataki in abbondante acqua e salare (come la pasta tradizionale) per circa 8 minuti. Scolateli e aggiungeteli in padella facendoli saltare con le verdure. Servite caldi con la salsa di soia (facoltativo).

Pasta shirataki gamberetti e philadelphia

Gli spaghetti shirataki si abbinano perfettamente con il pesce e formaggi freschi. Qui vi proponiamo un primo piatto con gamberetti e philadelphia, leggero e gustoso.

Ingredienti

confezione di spaghetti shirataki secchi

1 cucchiaio di philadelphia

250 g di gamberetti

zafferano

un po’ di latte

pepe e sale q.b

Preparazione

Fate bollire gli spaghetti per circa 7/8 minuti (provateli) in abbondante acqua salata. Nel frattempo fate bollire i gamberetti e scolateli. A questo punto prendete una padella e fate saltare insieme gamberetti, philadelphia, un goccio di latte, zafferano, sale e pepe fino a formare una cremina liquida.

Infine mantecate gli spaghetti con la crema e servite con parmigiano reggiano a piacimento.

Shirataki alla carbonara

La versione giapponese della nostra carbonara è un’idea originale e buonissima. Come farla? Innanzitutto vi occorrono gli spaghetti shirataki (i noodles nipponici) in ammollo ( e non secchi), tra gli altri ingredienti utili alla ricetta

Ingredienti

1 petto di pollo a fette

2 fette di pancetta tritate

tritate 1/2 uova

1/3 tazza di panna

1/4 parmigiano

polvere di aglio e cipolla

sale e pepe q.b

peperoncino (facoltativo)

Preparazione

La carbonara shirataki è un piatto veloce e delizioso da preparare anche quando non abbiamo molto tempo da dedicare ai fornelli. Per prima cosa prendete gli spaghetti dalla vaschetta con acqua e sciacquateli abbondantemente sotto l’acqua corrente.

In una padella far rosolare la pancetta e una volta che risulta croccante toglietela e aggiungete le striscette di pollo (da far cuocere fino a quando non si imbiondiscono). A questo punto unite di nuovo la pancetta con il pollo insieme a panna, parmigiano, sale e pepe. Per amalgamare meglio tutti gli ingredienti, una volta scaldati gli spaghetti per 1 minuto fateli amalgamare in una padella con una noce di burro.

Mettete gli spaghetti shirataki nella padella con tutti gli ingredienti e aggiustate se vi piace con il peperoncino. Ecco pronta la carbonara shirataki giapponese.

Pasticcio di noodles alla greca

Desiderate cucinare i noodles shirataki in modo alternativo? Ecco una ricetta greca da leccarsi i baffi, gli shirataki alla greca. Gli ingredienti necessari alla preparazione sono:

Ingredienti

1 pacco di noodles shirataki

1 uovo

50 ml latte scremato

50 g di formaggio greco ( feta )

) un po’ di curcuma

1 cucchiaino di zenzero tritato

tritato sale e pepe nero q.b.

Preparazione

Come primo passo sciacquare abbondantemente gli shirataki (se acquistate i noodles in ammollo) prima di farli cuocere per un minuto in acqua salata, altrimenti cuocere gli shirataki secchi in acqua salata per circa 7 minuti.

Sbattere le uova in una ciotola insieme a latte, feta, curcuma, zenzero. Aggiustare di sale e pepe. A questo punto unire i noodles e trasferire il tutto in una pirofila. Infornare a 180° per circa 20 minuti. Servire il pasticcio di noodles con altro formaggio o peperoncino se gradito.