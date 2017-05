Cinque migliori ricette con la portulaca

144 visite

La portulaca è un’erba ricca di minerali, vitamine e grassi Omega 3 (importanti per la prevenzione di numerose patologie cardiovascolari) che si presta benissimo a diverse ricette da preparare e inserire nel nostro programma alimentare quotidiano.

La portulaca è adatta sia per piatti veloci e semplici (come insalate e frittate), sia come ingrediente particolare per primi piatti e sia per ricette più originali grazie al suo sapore acre e tendente all’acidulo in alcuni casi e più dolciastro in latri. Questo doppio gusto dell’erba, secondo esperti, dipende dal momento della giornata in cui la portulaca viene raccolta.

Volete preparare dei piatti gustosi, facili e veloci con la portulaca. Ecco 5 proposte di ricette a base di portulaca. Cercheremo di fornirvi dei piatti che vadano a completare un intero pasto (dall’antipasto alla cena). Un menù a base di portulaca.

Insalata di portulaca e aneto

L‘insalata di portulaca e aneto prende origine dalla Croazia. Le due erbe insieme riescono a dare al piatto un mix di sapori unico e molto particolare al palato. Per prepararlo occorrono pochi ingredienti e tanta fantasia (soprattutto per decorare il piatto e servirlo in tavola).

L’insalata di aneto e portulaca è adatto come piatto unico nelle calde serate estive oppure come contorno accanto a un secondo di carne o pesce.

Ingredienti per 2 persone:

150 g di mortadella

100 g di fagiolini o asparagi (come cucinare gli asparagi?)

o asparagi capperi (1 cucchiaio)

senape (un pizzico)

(un pizzico) olio di oliva q.b

aceto balsamico

1 rametto di aneto

portulaca fresca o sottaceto

Prendete i fagiolini o gli asparagi e fateli saltare in padella con del burro finchè non si ammorbidiscono e diventano teneri. Una volta pronti metteteli in un’insalatiera o in un recipiente rotondo dopo averli tagliati a tocchetti.

A questo punto aggiungete la mortadella a dadini, capperi, aneto tritato e portulaca (a foglie o sottaceto). Non vi resta che preparare la “salsina” come condimento dell’insalata. Miscelate olio di oliva, senape e aceto balsamico e versate il composto sull’insalata. Il piatto è pronto per essere servito.

Tortillas di portulaca

La seconda ricetta che proponiamo con la portulaca sa molto di Spagna nel nome (tortillas), in realtà è italianissima e può essere tranquillamente chiamata Frittella di portulaca. Preparare questo piatto è molto semplice e veloce. Potrebbe essere un’idea dell’ultimo minuto quando avete ospiti improvvisi a cena.

In alternativa la tortillas alla portulaca può essere servita come antipasto o come contorno di verdure abbinato a carni.

Ingredienti per 2 persone: