La primavera ha un effetto eccitante sull’organismo: l’aumento di ore di luce stimola la serotonina e la dopamina, che sono i neurotrasmettitori dello stress. Allo stesso tempo, diminuiscono i livelli di melatonina, che è legata al buio. Questo squilibrio può alterare sensibilmente la qualità del sonno, causa stanchezza e sonnolenza, e può portare alla tipica spossatezza primaverile.

Dunque, per risincronizzare l’orologio biologico e favorire il riposo è utile reintegrare la melatonina dall’esterno, da sola o in abbinamento alla valeriana, che riduce i leggeri stati d’ansia. Ovviamente il sonno e il riposo sono fondamentali, ma senza stravolgere i ritmi naturali né esagerare. Ricordarsi che il troppo sonno rende ancora più sonnolenti e stanchi.

Come combattere la stanchezza primaverile?

Anche lo sport è un antidoto contro i disturbi legati al cambio di stagione perché aiuta il corpo e la mente a stare meglio: è l’inattività a provocare stanchezza e si trae vantaggio nell’imporsi orari fissi e regolari e un’attività fisica progressiva (per evitare che un eccesso di affaticamento possa causare danni al fisico, irrigidito dall’inverno). Svolgere quindi sport tutti i giorni, è sufficiente anche una semplice passeggiata di 20 minuti, preferibilmente all’aria aperta, senza esagerare.

E’ difficile pensare di fare attività fisica quando ci si sente stanchi, ma un’attività regolare e costante elimina lo stress e stimola la produzione di adrenalina e di endorfine. L’effetto finale è una sensazione di benessere e di nuova carica (preferire la mattina o il pomeriggio poiché di sera, l’energia prodotta, potrebbe causare ulteriore insonnia).

Integratori per stanchezza

A volte però, tutti questi accorgimenti e comportamenti, non sembrano sufficienti per vincere gli effetti del cambio di stagione e si preferisce ricorrere ad una “cura ricostituente” a base di integratori, come i prodotti a base di aminoacidi (arginina, acido aspartico, glutamina), con l’aggiunta di un complesso vitaminico e minerale e di altre sostanze come creatina, carnitina, glutatione.

Inoltre, la mancanza di uno o più nutrienti essenziali può essere compensata con l’apporto di integratori vitaminici e minerali. In commercio se ne trovano di varie marche, solitamente suddivisi in differenti categorie:

supplementi a base di una o due sostanze’,

‘preparati multivitaminici e multiminerali’, cioè contenenti un numero variabile di vitamine, sali minerali e oligoelementi,

integratori polivalenti’ (cosiddetti naturali) spesso usati nelle cure stagionali e realizzati con sostanze diverse come ginseng, eleuterococco, guaranà, pappa reale, polline d’api, propoli, miele, lecitina di soia, olio di germe di grano.

Ricordare sempre di evitare il fai da te in quanto anche queste sostanze possono causare effetti indesiderati ed è meglio non abusarne: confrontarsi comunque con il medico. Vediamo insieme le varie opzioni presenti sul mercato.

Ginseng

Originario dell’Asia, si usa la sua radice i cui principi attivi più importanti sono i ginsenosidi. Come stimolante, aumenta la concentrazione, l’attenzione e facilita l’apprendimento; come adattogeno, aumenta la resistenza alla fatica fisica e allo stress.

Inoltre, secondo gli ultimi studi, pare che migliori l’umore (è quindi consigliato durante il cambio di stagione per combattere la malinconia) e che possieda un’azione immunostimolante (le cellule immunitarie aumenterebbero la produzione di anticorpi del 30%).

Lo si può assumere in capsule, come estratto secco standardizzato e titolato in ginsenosidi, o in compresse, preferibilmente nelle prime ore della giornata per sfruttarne tutte le proprietà. Si può trovare in associazione con altre piante quali guaranà o eleuterococco.

Guaranà

E’ una pianta rampicante brasiliana, i cui semi contengono notevoli quantità di caffeina, teofillina, teobromina e quindi, possiede una notevole attività stimolante: a livello fisico rende gli zuccheri più disponibili per l’attività muscolare (utile per gli sportivi) e favorisce la lipolisi, con riduzione dell’adipe sottocutaneo; a livello cerebrale stimola la memoria e l’attenzione, diminuendo la sensazione di stanchezza e di fatica. Vista l’alta concentrazione di xantine presenti (sopracitate) è necessario non superare le dosi consigliate e assumerlo solo al mattino (rischio di insonnia).

Eleuterococco o arbusto del diavolo

Possiede proprietà rivitalizzanti e antifatica che aiutano a combattere gli stati di affaticamento fisico e mentale. E’ detto anche ginseng siberiano poiché è simile nelle sue proprietà al ginseng (proprietà immunostimolanti e miglioramento dell’umore) ma, a differenza di quest’ultimo, sembra che la sua azione stimolante sia meno intensa (quindi consigliabile anche per giovani al di sotto dei 12 anni).