161 visite

La riflessologia plantare è una tecnica (o pratica) della medicina alternativa che sfrutta la pressione e il massaggio in alcune parti del piede dalle quali si irradiano benefici anche agli organi e apparati del nostro corpo. I massaggi al piede vengono effettuati da personale esperto che segue una Mappa ben precisa e sa perfettamente in quali punti andare ad agire.

E’ una tecnica di massaggio in grado di ristabilire l’equilibrio energetico corporeo agendo e stimolando punti specifici e precisi “di riflesso” del piede (che di conseguenza portano effetti positivi in altre parti del corpo). Da qui il nome di riflessologia plantare. Altra cosa è la riflessologia manuale che riguarda le mani.

Quali sono i benefici della riflessologia plantare? Tutti possono beneficiarne? Come si diventa esperti di riflessologia del piede? Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere su questa pratica antica e moderna.

Origini della riflessologia plantare

La riflessologia plantare sembra avere origini antichissime e si diffonde principalmente in Oriente. Alcuni studiosi sostengono addirittura che la tecnica di massaggio e stimolazione veniva già praticata all’epoca dei pellerossa. A prescindere dalle origini e dalle civiltà che l’hanno conosciuta e sperimentata, a noi ci perviene una tecnica più moderna fatta di manipolazioni specifiche per il benessere e il relax totale del corpo.

La riflessologia plantare che oggi conosciamo è quella moderna e viene fatta risalire alla fisioterapista Eunice Ingham, inventrice della riflessologia dei piedi (prima si conosceva solo quella sulle mani). Perchè si ricorre alla riflessologia plantare? Quali benefici apporta? Perchè coinvolge positivamente anche organi e apparati corporei?

Benefici della riflessologia plantare

La tecnica orientale trapiantata in Occidente ha avuto un importante diffusione grazie ai numerosi benefici che apporta a piedi e altre parti del corpo. E’ un po’ come la ginnastica posturale, a cui ricorre la gran parte delle persone per migliorare la postura e di conseguenza la qualità della vita.

La riflessologia plantare tende al miglioramento in 3 ambiti principali:

congestione

tensione

infiammazione

Oltre a riequilibrare il livello energetico del nostro corpo, la tecnica plantare è molto diffusa e usata per correggere diverse problematiche e differenti tipologie di disturbi come:

mal di schiena

mal di testa e emicrania

congestione

cistite

ansia

stress

tensioni emotive

fastidio ai seni nasali e paranasali

problemi alle ginocchia

cellulite

stipsi

labirintite

artrosi

lombalgia e sciatalgia

disturbi della menopausa

Inoltre sembra avere effetti positivi anche sul fumo (aiuta a smettere di fumare) e sul sonno (migliorandolo e aiutando a combattere l’insonnia).

Quali sono le zone “riflesse” del piede?

Abbiamo detto in precedenza che la riflessologia plantare è una tecnica che usa le mani per stimolare alcuni punti specifici del piede seguendo una precisa mappatura e da questa pratica altri organi e apparati del corpo beneficiano di un benessere “di riflesso”. Quali sono queste zone del corpo?:

collo

denti

stomaco

colonna vertebrale

sistema linfatico

reni

cervicale

fegato

pancreas

sistema nervoso

intestino (leggi colite e colon irritabile)

Perchè proprio il piede?

La scelta del piede come elemento principale della riflessologia plantare non è un caso. Il piede è infatti considerato il nostro ponte energetico che ci connette con la Terra (grazie al contatto primordiale con il suolo) e in più esso possiede più di 7000 terminazioni nervose che interessano energia e postura.