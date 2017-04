Rimedi contro la magrezza eccessiva

105 visite

Essere magrissimi va di moda, ma bisogna distinguere tra la magrezza stenica (tipica degli sportivi, delle persone dinamiche e di coloro che hanno un forte appetito) e quella patologica che può, invece, diventare un serio problema per benessere e salute,

Le persone magre geneticamente non tendono mai a ingrassare, ma per evitare di scendere troppo sotto il peso-forma, è necessario educarle nell’alimentazione affinchè l’eccessiva magrezza non degeneri in una patologia anoressica. Prima di vedere insieme alcuni rimedi per cercare di contrastare la magrezza eccessiva e prendere qualche chilo, cerchiamo di fare una panoramica veloce sulle cause che portano a questa forma fisica molto esile e sottile.

Cause della magrezza eccessiva

Essere troppo magri non è sempre un fattore ereditario e famigliare. Non sempre sono i nostri genitori o nonni a tramandarci una forma fisica smagliante, ma spesso essa è la conseguenza non proprio felice di alcuen problematiche più o meno serie come:

malattie infettive

problemi alla tiroide

depressioni

nervosismo

forte stress

operazioni al tubo digerente

malattie gastrointestinali

tumore

anoressia

Quest’ultima patologia è molto comune e diffusa tra gli adolescenti (soprattutto donne). Più che un fattore fisico l’anoressia, ovvero il rifiuto incondizionato e patologico del cibo, appartiene più alla sfera psicologica (materia psichiatrica) che a quella fisica.

Prima che l’eccessiva magrezza porti a una carenza nutrizionale o ad altre problematiche è bene ricorrere ad alcuni semplici metodi naturali per evitare di perdere troppo peso. Se il problema è già molto grave è consigliabile rivolgersi a uno specialista in materia coadiuvato da altre figure professionali.

Rimedi contro l’eccessiva magrezza

Esistono diversi metodi e rimedi per provare a contrastare la magrezza eccessiva delle persone. Questi metodi possono riguardare la modalità di preparazione dei cibi (molto colorati e genuini), cucinare tutto ciò che piace al soggetto colpito da magrezza, colpire i centri sensoriali e non chiedere troppo spesso cosa vuole mangiare.

Altri rimedi utili vengono dal polline (che agisce sulla sintesi proteica), dalle acque minerali, dai sali minerali, dall’acqua di mare nelle ampolle, dal lievito di birra e da tisane, decotti e infusi.Concentriamoci proprio su quest’ultimo rimedio, le tisane e gli infusi, e vediamo insieme quali sono le più efficaci.