Rimedi per le coliche renali

Le coliche renali sono dei dolori molto intensi che riguardano un lato dell’addome. Tante donne hanno paragonato l’intensità di questi dolori (soprattutto quando sono presenti dei calcoli) a quelli del parto. Le coliche renali non sono pericolose, ma bisogna intervenire per evitare di soffrire e di causare conseguenze poco piacevoli.

Come si può contrastare la dolorosa situazione dei calcoli renali? Ai primi sintomi tante persone corrono al Pronto Soccorso, altre invece ricorrono prima a metodi casalinghi per alleviare il dolore. Vediamo insieme quali sono le cause delle coliche renali, come prevenirle e come intervenire per attutire ed eliminare il dolore.

Cause delle coliche renali

Le coliche renali sono causate principalmente dalla presenza di calcoli che ostruiscono la fuoriuscita regolare di urina. Questo blocco causa un dolore intenso a un lato dell’addome che mina drasticamente il corretto svolgimento delle attività quotidiane.

Il dolore è talmente intenso da non riuscire a trovare una posizione giusta, spesso anche stesi o seduti il dolore non si placa causando molta sofferenza. I calcoli renali si formano a causa di diversi fattori:

accumulo di sostanze nelle urine (acido urico, ossalati e cistina)

e cistina) nausea e vomito

stimolo frequente nella minzione

nella difficoltà nella minzione

nella dolore durante la minzione

durante la urina più scura del normale per la presenza di sangue (la presenza di sangue può indicare anche un altro disturbo come l’endometriosi)

Se i calcoli renali raggiungono dimensioni superiori ai 5 mm possono causare un vero e proprio blocco dell’uretere provocando un intenso dolore dall’addome fino alla parte bassa della schiena. Quando notate presenza di tracce ematiche nelle urine e scarsa minzione è necessario andare subito in ospedale perchè un blocco dell’urina può determinare un blocco renale e portare a conseguenze molto negative.

Come prevenire i calcoli renali

I calcoli renali si possono formare in qualsiasi momento e riguardano uomini e donne di ogni età. Prevenire la formazione dei calcoli è possibile con l’idratazione. Bere molta acqua e mantenere idratato l’organismo contrasta la formazione dei calcoli ed evita la spiacevole situazione delle coliche.