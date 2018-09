Rimedi naturali con l’aglio: i benefici che non ti aspetti

6 visite

L’aglio è uno dei condimenti più usati in cucina per il suo particolare modo di insaporire i piatti, ma anche per le sue tante proprietà non solo culinarie.

L’aglio infatti è estremamente salutare e benefico, e più utile di quanto pensiamo, non per niente viene definito un antibiotico naturale.

Nonostante si tenda a sottovalutare questo alimento, a volte disprezzato per il suo odore un po troppo eccessivo, l’aglio è da sempre, sin dall’antichità, considerato prezioso per le sue proprietà medicinali e benefiche per il nostro organismo e non solo.

Sono tanti i rimedi naturali a base di aglio per risolvere svariati problemi quotidiani che riguardano il nostro copro, la nostra pelle e in generale la nostra salute. Vediamo quindi quali sono i benefici e rimedi naturali a base di aglio e a cosa può servire.

Aglio: proprietà e benefici:

Già gli antichi erano a conoscenza delle preziose proprietà curative dell’aglio. Ad esempio nell’antico Egitto venivano fatte collane di aglio per allontanare i parassiti, in Grecia gli atleti prima delle gare olimpiche mangiavano uno spicchio d’aglio per sentirsi più in forma.

Tutto questo perché l’aglio ha tanti importanti benefici e proprietà utili per il benessere del nostro organismo. Ecco alcune delle proprietà e dei benefici dell’aglio per il nostro corpo e la nostra salute:

proprietà antibiotiche (è estremamente efficace contro molti microorganismi)

(è estremamente efficace contro molti microorganismi) proprietà antibatteriche

regolatore della flora intestinale

proprietà anidiabetiche

combatte l’ipertensione

migliora la circolazione sanguigna

contrasta il colesterolo (aiuta a ridurre il colesterolo ed evita che aderisca alle pareti delle arterie)

(aiuta a ridurre il colesterolo ed evita che aderisca alle pareti delle arterie) previene i tumori all’apparato digerente

attivo contro i parassiti: tenia, ascaridi, ossiuri

proprietà depurative

proprietà antisettiche

proprietà antimicotiche

proprietà antiossidanti (aiuta a riparare i tessuti della pelle)

migliora la pelle

migliora le condizioni cardiovascolari

rinforza il sistema immunitario

proprietà anticancerogene

combatte l’anemia (è ricco di vitamine A, B1, B2 e C)

Usi dell’aglio come rimedio naturale:

L’ideale per tratte al massimo tutti i benefici e le proprietà curative dell’aglio, è quello di mangiarne ogni tanto un pezzettino crudo.

Ovviamente, c’è da dire che l’aglio non è proprio gustoso da mangiare crudo e da solo, diciamo che il suo forte sapore potrebbe renderlo sgradevole e non piacevole a molte persone, tuttavia ci sono modi per contrastare l’alito che sa di aglio.

In ogni caso esistono molti rimedi naturali a base di aglio che sfruttano i suoi benefici per risolvere o contrastare alcuni problemi salutari o estetici. Scopriamo alcuni dei possibili utilizzi dell’aglio come efficace rimedio naturale:

L’aglio contro l’acne:

Le proprietà antibatteriche, antisettiche e antinfiammatorie dell’aglio, risultano molto utili ed efficaci per curare la pelle del viso in caso di acne.

La sera, prima di andare a dormire, basta strofinare sulle zone colpite dall’acne, un pezzetto di aglio crudo, oppure si può tritare l’aglio per raccoglierne il succo e applicarlo sulla pelle con un batuffolo di cotone o una spugnetta per il viso.

Al risveglio risciacquare bene il viso per togliere l’odore, e procedere così costantemente finché non si vedono i primi miglioramenti.

L’aglio come tonificante per il viso:

Sembrerà strano, ma sono tanti gli usi cosmetici dell’aglio. In particolare, le proprietà antisettiche, disinfettanti e depurative dell’aglio, sono ideali per curare e pulire la pelle del viso. La pulizia del viso è importante per prevenire infezioni, irritazioni, pori dilatati e altre piccole imperfezioni del viso.

Senza lasciarsi spaventare dell’odore un po forte, è possibile realizzare a casa delle lozioni per il viso a base di aglio da usare come tonificante dopo la pulizia del viso o dopo che ci siamo struccate. Ecco come fare:

Basta utilizzare un po di succo di aglio, mezzo bicchiere di aceto di mele, qualche goccia di succo di limone e un cucchiaio di fiori di lavanda. Lasciate in infusione il composto per una notte Dopodiché filtrate e applicate il tonico sul viso magari diluendolo con un po’ d’acqua.

L’aglio contro l’influenza:

Da sempre l’aglio è considerato il rimedio naturale più efficace contro tosse, raffreddore e stati febbrili. Grazie alle sue proprietà antibiotiche, antibatteriche e antinfiammatorie può essere un ottimo rimedio da usare in caso di influenza nelle stagioni fredde per non fare abuso di medicinali.

Ecco come preparare un infuso di aglio per combattere tosse e raffreddore:

tritate uno spicchio d’aglio e lasciatelo riposare per 5 minuti in una tazza d’acqua bollente. Filtratelo, dolcificate a piacere e bevetelo come se si trattasse di una normale tisana Risulterà utile per le vie respiratorie e contro la tosse. Potete anche mangiare 3 spicchi d’aglio crudo al giorno sia per prevenire che per guarire più in fretta da raffreddore e influenza.

L’aglio come spray disinfettante per la casa:

Oltre ai benefici per la salute, le proprietà disinfettanti e antibatteriche dell’aglio possono rivelarsi utili anche nella pulizia della nostra casa.

È possibile preparare uno spray disinfettante fatto in casa a base di aglio, ideale da spruzzare su tutte le superfici della casa così da renderla pulita e disinfettata naturalmente. Ecco come fare:

Versate in uno spruzzino 3 o 4 spicchi d’aglio tritati, insieme a 500 millilitri di aceto. Aggiungete 5 gocce di olio essenziale di limone e agitate il tutto. Spruzzate sulle superfici della casa da disinfettare o utilizzatelo per sciogliere il calcare.