5 rimedi naturali contro i capelli crespi

Avere i capelli crespi può causare non pochi disagi. Non importa quanto impegno ci si mette nel pettinarli con mille tecniche e prodotti: pochi minuti e saranno di nuovo ingestibili.

I capelli crespi sono il risultato di una poca attenzione nei riguardi della nostra chioma. Per questo, un’attenzione in più è spesso ciò che serve per risolvere il problema.

Non significa necessariamente spendere molti soldi in prodotti cosmetici e trattamenti di bellezza. Tutto quello che serve sono dei semplici ingredienti da cucina.

Cosa causa i capelli crespi?

I capelli sono costantemente assetati. Quando l’idratazione necessaria viene a mancare, le cuticole – la parte più esterna del capello composta da cellule morte che servono a mantenere i capelli sani e protetti – si alzano per permettere agli agenti idratanti di penetrare.

L’eccesso di umidità dall’atmosfera fa gonfiare la chioma, rendendola crespa. Mantenere i capelli disidratati per troppo tempo può provocare danni e lasciarli senza vita.

Come domare i capelli crespi

Ci sono vari comportamenti da attuare per combattere i capelli crespi. Innanzitutto, assicurarsi di avere una dieta sana e di bere abbastanza acqua. Una volta fatto questo, bisogna trattare la chioma con olii e maschere da applicare regolarmente. Ecco una lista di alcuni rimedi naturali che potete usare per risolvere il problema dei capelli crespi.

Olio di mandorle e uova

50 ml di olio di mandorle

1 uovo

Mescolate l’olio di mandorle con l’uovo fino a ottenere un composto omogeneo. Sezionate i capelli e cominciate ad applicate la miscela sul cuoio capelluto per poi scendere sulle lunghezze. Lasciate in posa per 40 minuti e lavate i capelli come al solito. Usate dei buoni shampoo e balsamo, preferibilmente senza solfati. Ripetete il trattamento una volta a settimana.

L’olio di mandorle agisce da emolliente, mentre le uova riparano i danni dei capelli grazie al loro alto contenuto di proteine. Questa maschera è considerata uno dei miglior rimedi contro i capelli crespi.