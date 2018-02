4 rimedi naturali contro il dolore lombare

12 visite

La zona lombare dell’essere umano è molto vulnerabile allo sforzo. Sono soprattutto le persone in sovrappeso quelle che soffrono maggiormente di dolore lombare, ma il disturbo può coinvolgere chiunque. Il dolore lombare può essere scatenato da diverse cause. Una di queste è la lussazione o la frattura della spina dorsale, che provoca un dolore intenso.

Un eccessivo sforzo prodotto dai muscoli della schiena può essere poi ulteriore motivo di fastidio e dolore all’area lombare. Qualsiasi ne sia la causa, questo tipo di condizione può risultare davvero fastidiosa e limitare nello svolgimento delle semplici attività quotidiane. La zona lombare supporta il peso dell’intero corpo.

Per questa ragione è spesso costretta a svolgere movimenti irregolari o bruschi. Sono anche i gesti più semplici, come piegarsi, allungarsi e saltare che possono provocare danni alla zona lombare. Tanti sono i soggetti che lamentano un dolore, spesso persistente, alla parte bassa della schiena.





Oltre ai classici prodotti da banco che è possibile utilizzare per liberarsene, si può scegliere anche di affidarsi a prodotti naturali e preparare da sé i propri trattamenti contro i fastidi della zona lombare. Scopriamo come.

Bagni con sale Epsom

Il sale Epsom è un ingrediente straordinario. È inoltre facilmente acquistabile nella maggior parte dei negozi di generi alimentari o negli store dedicati alla cura del proprio benessere. Ha una forte azione curativa e attraversa la pelle, raggiungendo facilmente i muscoli infiammati o indolenziti. Per questo motivo il sale Epsom è considerato come uno dei più validi rimedi naturali per alleviare la tensione muscolare e promuovere il rilassamento corporeo.

Regola inoltre il funzionamento dei nervi donando un immediato sollievo dal dolore lombare. Riempite la vasca da bagno con dell’acqua tiepida e versate al suo interno 5 cucchiai di sale Epsom.

Immergetevi all’interno della vasca e mantenete il corpo nell’acqua per almeno 15 minuti. In questo modo, il sale Epsom avrà modo di penetrare a fondo nella pelle e agire meglio. Trascorso il tempo necessario, risciacquate il corpo con semplice acqua. Ripetete il trattamento 3 volte a settimana.

Impacchi di patate

La patata è un tubero ricco di potassio, tiamina e vitamina C. Possiede inoltre proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. È possibile preparare degli impacchi a base di patate per alleviare il dolore lombare.

Immergete due patate pelate in acqua calda per circa 2 minuti. A questo punto, schiacciatele con l’aiuto di una forchetta fino a ridurle ad una pasta densa. Applicate il composto appena preparato su tutta la zona lombare a lasciate in posa per 20-30 minuti. Questa operazione può essere svolta due volte al giorno fino alla risoluzione del problema.

Capsacina

Il peperoncino contiene una sostanza che è un vero toccasana per il dolore lombare. Si tratta della capsacina, un potente analgesico che riduce in modo rapido ed efficace ogni fastidio. L’uso topico della capsacina è un ottimo rimedio casalingo contro il dolore cronico. Essa può essere impiegata per trattare i fastidi alle articolazioni, la sciatica e ogni disturbo che interessa la schiena.

Il prodotto più indicato per il trattamento, cioè quello con la maggior percentuale di capsacina, è il peperoncino Jalapeno. Prendete una buona manciata di Jalapeno e versatela in un mortaio.

Aggiungete 1 cucchiaio di olio di cocco e pestate il tutto fino ad ottenerne una pasta. Spalmatela poi sulla zona dolorante e attendete che agisca, ci vorranno circa 15 minuti. Sciacquate infine con semplice acqua.

Bere latte

Aumentare l’apporto di calcio può risultare risolutivo nella lotta contro il dolore lombare. Il latte è una ricca fonte di questa importante sostanza nutritiva che riesce, inoltre, a rinforzare il sistema immunitario.

È stato poi dimostrato che supporta l’attività enzimatica: una buona salute degli enzimi del nostro organismo aiuta a preservare il corretto funzionamento del sistema nervoso, riducendo dolore e spasmi muscolari. Gli esperti consigliano di bere 1 bicchiere di latte scremato al giorno, meglio ancora se un’ora prima di andare a letto.

Quando si tratta di dolore lombare è comunque importante identificare la causa precisa del problema. In questo modo si potrà scegliere il trattamento più adatto alle proprie esigenze. I rimedi naturali appena descritti, accorciano la via che porta verso il sollievo. È bene però ricordare che, in caso di lesioni serie, è necessario il supporto di un medico in grado di accompagnare il paziente lungo il percorso di guarigione.