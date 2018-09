Rimedi naturali per un viso senza imperfezioni

0 visite

Il viso è in assoluto la parte più in evidenza e più rappresentativa del nostro aspetto e della nostra bellezza. Curare la pelle del viso è fondamentale sia per gli uomini che per le donne, e non si può far a ameno di notare anche le più piccole e comuni imperfezioni della pelle del volto.

La pelle del viso, essendo una zona molto sensibile e delicata, facilmente viene compromessa, ad esempio dallo stress, dalla stanchezza, da un’alimentazione troppo grassa, o semplicemente da fattori naturali e fisiologici.

Tra le più comuni imperfezioni del viso abbiamo: occhiaie, acne, pelle oleosa o grassa, macchie, punti neri, pelle secca, rughette come le tanto odiate zampe di gallina intorno agli occhi, rossori, peluria in eccesso, pori dilatati.





Insomma sono davvero tante le imperfezioni che possono presentarsi sul viso e che cerchiamo di nascondere o eliminare in tutti i modi, con prodotti, cosmetici, trucchi, a volte anche farmaci o medicinali specifici quando la situazione è più difficile da gestire.

Per avere una pelle del viso perfetta, senza impurità ed imperfezioni, oltre a correggere il nostro stile di vita e a seguire un’alimentazione più sana, è necessario prendersene cura giorno per giorno, proteggerla, idratarla e di tanto in tanto fare trattamenti di bellezza.

Ci sono inoltre dei semplici ma efficaci rimedi naturali fai da te, ideali per risolvere o ridurre i più comuni difetti della pelle del viso. Ecco quindi qualche prezioso consiglio per curare al meglio e naturalmente la pelle del viso:

Tè verde contro l’acne:

L’acne sul volto è uno dei problemi più comuni, colpisce soprattutto i giovani nella fase di sviluppo, ma a volte si presenta anche sul viso di persone adulte. Quando si è soggetti ad acne il volto appare, completamente o quasi, invaso da brutti brufoli antiestetici ma anche fastidiosi.

L’acne solitamente si cura con prodotti e farmaci specifici, ma è possibile aiutarsi anche con trattamenti di bellezza naturali, facili da realizzare a casa.

Uno di questi rimedi naturali è l’infuso di tè verde, poiché sostanze come la caffeina, le vitamine del gruppo B e l’acido folico, contenute nel tè verde, aiutano a rigenerare e rendere più sana la pelle. Ecco come procedere:

Prepara un infuso di tè verde. Immergi un batuffolo di cotone nell’infuso di te verde e tampona sulle zone del viso in cui è presente l’acne.

Olio di mandorle contro le occhiaie:

Lo stress, la stanchezza, le notti insonni, sono solo alcune delle cause più comuni della comparsa di brutte occhiaie scure intorno agli occhi. Non è sempre facile nascondere o eliminare quel brutto alone nero sotto gli occhi, le donne ce la mettono tutta con correttori e fondotinta.

Ma esistono rimedi naturali per eliminare le occhiaie? A quanto pare l’olio di mandorle, grazie al suo contenuto di acido oleico, acido linoleico e acidi grassi, risulta essere molto efficace per prevenire e contrastare le occhiaie, vediamo come fare:

La sera applicate delicatamente un paio di gocce di olio di mandorle sulle occhiaie. Massaggiate delicatamente l’olio sul contorno occhi prima di addormentarsi. al risveglio, gli occhi saranno più riposati, e il contorno occhi non sarà scuro o gonfio.

Pomodori per contrastare la pelle grassa:

Molte persone hanno una pelle tendenzialmente grassa o oleosa. Spesso la pelle grassa può essere un problema soprattutto per le donne quando devono truccarsi, inoltre non a tutti piace mostrare un viso sempre unto e lucido.

Per questo può essere utile sapere che è possibile rimediare alla pelle oleosa semplicemente con dei pomodori, ricchi di vitamina A e C ideali per ripristinare l’equilibrio della pelle e ridurre eccessiva produzione di sebo, ecco come fare:

taglia un pomodoro aggiungi un cucchiaio di zucchero mescola i pomodori con lo zucchero applica i pomodori su tutto il viso come se fosse una maschera e lascia in posa per 5 minuti e poi risciacqua.

Avocado per la pelle secca del viso:

Le proprietà dell’avocado, l‘omega 3 e gli acidi grassi in esso contenuti, sono ideali per idratare, lenire e mitigare la pelle. Quindi un buon modo, per contrastare la pelle secca e troppo asciutta del viso che facilmente si screpola, e quello di realizzare una maschera viso a base di avocado. Prepararla è facilissimo:

prendi un avocado e taglialo in piccoli pezzetti, oppure frullalo. mescola l’avocado in una crema viso possibilmente biologica ed idratante. applica il composto su tutto il viso come una maschera.

La banana per combattere le zampe di gallina:

Forse non tutti sanno che è possibile risolvere il problema delle zampe di gallina, ossia di quelle rughette intorno agli occhi causate dall’avanzare dell’età e non solo, con una mascara a base di banana.

La banana infatti, grazie al suo contenuto di vitamina A,può contribuire a levigare e ridurre le zampe di galline attorno agli occhi. Ecco come realizzare la maschera alla banana:

Taglia una banana a pezzetti Metti in una ciotolina i pezzi di banana e aggiungi un cucchiaino di miele Mescola gli ingredienti schiacciando bene i pezzetti di banana e amalgama fino ad ottenere un composto omogeneo. Applica il composto sulle zone del viso interessate e lascia in posa per 15 minuti, poi risciacqua con acqua fredda.

Amido di mais per eliminare la peluria del viso:

Diciamoci la verità, la peluria sul viso delle donne non è un bel veder. Tutte cerchiamo di eliminare i peli sul viso in qualsiasi modo, con la ceretta, con la depilazione laser o a luce pulsata. e altri metodi di depilazione.

Ma come abbiamo detto la pelle del viso è molto delicata e a volte i classici metodi di depilazione possono essere troppo aggressivi e non sempre adatti al nostro tipo di pelle. Se quindi si preferisce utilizzare metodi più naturali, una pastella di amido di mais, zucchero e uova, può fare a caso vostro.

in una ciotola mescolate: mezzo cucchiaio di amido di mais, un cucchiaio di zucchero, e l’albume di un uovo. Mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere una pastella densa. Applicate la pastella sulla peluria del viso che si desidera rimuovere Lasciate in posa la pastella fin quando non sarà completamente asciutta e secca. Una volta seccata la pastella, con le mani strappatela via dal viso delicatamente.

Aceto di mele contro i pori dilatati:

La pulizia del viso è fondamentale per evitare e contrastare la dilatazione dei pori sul volto. I pori dilatati sono infatti causati spesso dalle impurità, come il trucco, la polvere, o altro, che vanno ad ostruirli e a farli dilatare.

Un buon rimedio, oltre alla pulizia del viso e ad una corretta e quotidiana skincare, è l’aceto di mele, grazie alle sue proprietà disinfettanti e anti-infiammatorie. Ecco come fare:

Diluite l’aceto di mele in un bicchiere di acqua Applicate con un batuffolo di cotone l’aceto di mele diluito sulle zone del viso interessate e lasciare in posa per 5 minuti.