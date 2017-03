Rimedi naturali contro rughe a collo e torace

Le rughe a collo, torace e viso sono un problema comune alla maggior parte degli individui che si verifica a causa del processo di invecchiamento e quindi con l’avanzare dell’età. Nel corso del tempo, infatti, la pelle perde tono ed elasticità e provoca cedimenti cutanei e la comparsa di rughe antiestetiche.

Milioni di donne in tutto il mondo sono alle prese con il problema delle rughe che interessano zone precise, delicate e di fondamentale importanza per la femminilità. Le rughe in questione compaiono sul viso (leggi rughe a marionetta)., ma anche e soprattutto su collo e torace e tutte sono pronte a qualsiasi cosa e ricorrere a ogni rimedio per cercare di eliminarle o almeno di ridurle.

Invece di ricorrere a prodotti cosmetici e spendere una fortuna, è possibile rivolgersi a trattamenti e rimedi naturali che apportano gli stessi risultati (se non addirittura migliori). Ecco alcuni consigli utili per arginare la comparsa di rughe e inoltre mantenere la pelle idratata ed elastica. Oltre a seguire questi efficaci rimedi vi consigliamo di stare attenti all’eccessiva esposizione solare e proteggere la pelle dai raggi UVB.

E’ risaputo che la zona del collo e quella del décolleté sono le più sensibili e problematiche tanto da essere le prime interessate dai segni di cedimento cutaneo e comparsa di rughe. Gli esperti di bellezza, infatti, sostengono che sia più facile stabilire l’età di una donna dalla condizione del collo e della scollatura piuttosto che dalle mani.

Perchè queste zone sono le più colpite? La pelle della zona superiore del torace, il tradizionale décolleté, è molto sottile a causa della quasi totale assenza di ghiandole sebacee. A causa di trascuratezza, fattori aggressivi e cure inadatte, questa zona diventa ipersensibile e soggetta alle più svariate irritazioni e inestetismi (stesso discorso per il collo). A questo punto sono davvero necessari interventi provvidenziali ( e preferibilmente naturali) per arrestare l’espansione delle rughe a macchia d’olio.

Prima di intervenire per eliminare le rughe da collo, viso e torace è importante prestare molta attenzione alla prevenzione. Ecco alcune regole base da seguire per evitare la comparsa degli inestetismi tipici del trascorrere del tempo e dell’invecchiamento:

Di seguito vi proponiamo alcuni rimedi naturali per appianare le rughe che compaiono su collo e torace.

Per il primo rimedio naturale antirughe vi occorrono pochi ingredienti che in genere avete a portata di mano in casa:

Mescolare bene gli ingredienti per ottenere un composto solido e fluido da poter applicare su collo e torace lasciando agire per circa 15-20 minuti. Trascorso il tempo necessario all’assorbimento di nutrienti utili alla pelle risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ripetere il trattamento almeno 3 volte a settimana in modo da stimolare il collagene e ringiovanire il décolleté.

Le banane oltre ad avere 10 proprietà che non conosci, sono importanti anche per la stipsi e la pelle. Le banane rigorosamente mature sono un rimedio molto utile ed efficace per la rigenerazione cutanea, la produzione di collagene e l’elasticità della pelle.

Come ottenere un composto antirughe con le banane? Basta schiacciare una banana matura e aggiungere dell’acqua di rose (facoltativo anche un cucchiaino di olio essenziale di rosa canina). Applicare il composto su collo e torace e far agire per circa 15-20 minuti. Ripetere il trattamento 3 volte a settimana per ottimizzare i risultati.

Per pulire a fondo la pelle e prevenire i segni dell’invecchiamento rendendo la pelle più giovane e luminosa ecco un fluido naturale molto efficace. Per preparare il composto antirughe vi occorrono:











150 g di pane di segale senza crosta

3/4 albumi d’uovo (in laternativa aquafaba per i vegani)

per i vegani) 1 l di aceto di mele

100 g di tintura di benzoino

Per prima cosa sbriciolate il pane di segale e lasciatelo immerso per una notte intera nell’aceto di mele. Il giorno successivo, aggiungete gli albumi frullati in un mixer e filtrate il tutto attraverso una garza sterile. Aggiungete anche il benzoino e agitate bene. Mettete il fluido in una bottiglietta di vetro e conservate in frigo per massimo 1 settimana. Applicate su collo e torace quotidianamente il composto puro o diluito in acqua. Lasciate agire per qualche minuto in modo da far assorbire al meglio il fluido alla pelle.

Rimedio naturale alla mela cotogna

La mela cotogna è un ottimo rimedio naturale contro le rughe che si formano su collo e torace (leggi altri usi e benefici della mela cotogna). Come ottenere l’impacco antirughe? Lasciando macerare 50 g di mela cotogna essiccata in 250 ml di alcol a 45° per almeno 10 giorni.

Trascorsi i giorni di macerazione filtrate bene spremendo la mela e conservate in una bottiglia. Applicate il composto tutte le sere su collo e torace per almeno 20 minuti.

Rimedio naturale alla farfara

Un altro efficace rimedio contro le rughe su collo e torace è la farfara. Basta far bollire circa 40/50 g di foglie essiccate dell’erba in 1 l di acqua per circa 15 minuti. Filtrate bene il composto, versate in bottiglia e applicate tutte le sere sulle zone interessate dalle rughe lasciando agire per 20 minuti. Il composto alla farfara è possibile applicarlo anche sul viso.

Rimedio naturale all’olio di oliva

Un rimedio naturale ed economico al 100% per attenuare le rughe su collo e torace consiste nell’utilizzare l’olio di oliva (leggi crema di Romina Power). Basta applicare sulla pelle del décolleté dell’olio di oliva leggermente scaldato a bagnomaria.

A questo punto avvolgete il collo e la parte superiore del torace con un asciugamano caldo inumidito e lasciate in posa per circa 15-20 minuti. L’unica accortezza è cambiare l’asciugamano ogni volta che si raffredda.

Rimedio naturale al tiglio e malva

Tiglio e malva sono le altre due sostanze efficaci per trattare le righe di collo e torace. Ottenere i due composti è molto semplice:

impacco antirughe al tiglio : infuso di circa 20 g di fiori di tiglio in 1 l di acqua e far bollire per 10 minuti. Applicare il liquido (conservato in bottiglia) ogni sera lasciando agire per 15-20 minuti

: infuso di circa 20 g di fiori di tiglio in 1 l di acqua e far bollire per 10 minuti. Applicare il liquido (conservato in bottiglia) ogni sera lasciando agire per 15-20 minuti impacco antirughe alla malva: tritate 30 g di fiori e foglie di malva e aggiungerle a 40 g di burro in un pentolino. Fate scaldare senza mai raggiungere l’ebollizione e formate un composto simile a una crema da passare al setaccio e applicare ogni sera sulle zone interessate (come fosse una crema da notte)

Le rughe sono più visibili al mattino appena svegli, soprattutto se si dorme sul fianco o supini, applicando le creme e gli impacchi naturali di sera si eviterà anche questo spiacevole risveglio con le rughe più evidenti su collo e torace.