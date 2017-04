Rimedio casalingo per il tappo di cerume dell’orecchio

L’orecchio tappato è uno dei fastidi più comuni che colpiscono durante la stagione fredda (ma anche nei cambi stagionali). Molte persone ne soffrono, in particolare chi è sensibile al cosiddetto raffreddore all’orecchio (che non sfoga dal naso). L’orecchio tappato è una sensazione fastidiosa e spesso accompagnata dalla formazione del tappo di cerume.

Quando il fastidio non persiste a lungo per cui è necessario rivolgersi a uno specialista otorinolaringoiatra, è possibile risolverlo con l‘olio di oliva o con un super rimedio casalingo efficace e senza causare effetti collaterali.

Prima di passare al rimedio per eliminare il tappo di cerume dall’orecchio e riprendere la normale fruizione dei rumori e suoni, è bene fare qualche precisazione sulla cera o cerume che si forma nelle nostre orecchie provocando la spiacevole sensazione di ostruzione del canale uditivo (come un senso di ovattamento dello stesso che provoca anche capogiri e mal di testa).

Il cerume è una sostanza che viene e deve essere naturalmente e necessariamente prodotta dall’orecchio per proteggerlo, ma quando le sue quantità sono eccessive ecco che si sviluppano le complicanze:

Quando poi il tappo di cerume di accompagna a funghi micotici alle orecchie il discorso si fa più serio e bisogna intervenire con farmaci e cure mediche (consultare lo specialista). Quando invece la situazione è lieve è possibile intervenire con un semplice rimedio casalingo fai da te.

Le orecchie sono una delle parti del corpo più sensibili e soggette agli agenti patogeni esterni, è importante tenerle pulite con un’igiene quotidiana corretta. Cosa comporta la formazione di tappi di cerume?:







tampone di cotone

cotton fioc

attrezzi taglienti (come punte di coltelli )

) raffreddore

fungo

sinusite

deficit di minerali come zinco e Omega 3

Tutti questi fattori possono causare la formazione del cerume nelle orecchie e in alcuni casi peggiorare la situazione causando lesioni al timpano o recidive infiammatorie. Vediamo come rimediare al tappo in modo naturale ed efficace.

La medicina cinese insegna questo semplice rimedio. Ecco gli ingredienti che vi occorrono:

2 tazze di aceto

2 tazze di alcol etilico

cotone

Mescolare in un recipiente aceto e alcol etilico in modo da amalgamare bene le due sostanze. Bagnare il cotone e far scivolare due gocce nell’orecchio tappato tenendo la testa inclinata. far agire per 5 minuti ed espellere sostanze in eccesso e cerume residuo con una garza sterile.

Ripetere l’operazione 2 volte al giorno. Se i sintomi persistono chiamare il medico.