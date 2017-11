Come rinforzare il sistema immunitario in inverno

L’inverno è un periodo dell’anno durante il quale il nostro organismo è più esposto alle malattie. Il sistema immunitario ha bisogno, perciò, di una mano esterna per rafforzarsi.

Esistono tante buone abitudini da mettere in pratica ed alcuni rimedi che aiutano l’organismo a prepararsi alla stagione fredda. L’aglio, ad esempio, è uno di quei cibi che aiutano il corpo stimolando la moltiplicazione delle cellule che si occupano di combattere le infezioni.

Contiene allicina e solfuro e aiuta ad espellere tossine e cellule cancerogene, oltre a proteggere il cuore prevenendo la formazione di placche nelle arterie.

Il ginseng viene annoverato dalla medicina natuturale tra gli elementi che stimolano il sistema immunitario in presenza di un abbassamento delle difese del corpo. Gli agrumi, ricchi di vitamina C, aiutano a prevenire malattie e favoriscono l0’assorbimento di ferro connetto negli alimenti vegetali.





Consumare frutta e verdura di diverso tipo aiuta, così, ad un buon funzionamento de sistema immunitario. Le carote, ricche di betacarotene, contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie, a combattere le infezioni, a depurare l’organismo, a stimolare le cellule macrofaghe a produrre sostanze in grado di distruggere le cellule cancerogene.

Ci sono alcuni funghi considerati veri e propri medicinali, denominati shitake, maitake e reishi. Contengono betaglucani, carboidrati complessi che migliorano l’attività del sistema immunitario contro le infezioni e contro il cancro e riducono le allergie legate al cattivo funzionamento del sistema immunitario.

Gli integratori naturali per rinforzare le difese immunitarie

Nei periodi freddi dell’anno, durante i cambi di stagione e nei periodi di maggiore stress le difese immunitarie tendono a diminuire, indebolendo l’organismo di fronte alle infezioni e agli agenti esterni. Consumare frutta, verdura, fare sport di sicuro aiuta, ma quando non basta ci vogliono altri rimedi efficaci e soprattutto naturali.

Ci si può rivolgere alla natura, alle piante officinali e all’azione immunostimolante. ESI, società che opera nel settore dei prodotti fitoterapici, nutraceutici, dietetici e integratori alimentari fin dal 1975, propone alcuni integratori naturali mirati a rafforzare le difese immunitarie.

Sono stati creati a seconda del bisogno specifico, a base di echinacea, fermenti tindallizzati, vitamina C ed altre sostanze naturali essenziali. Uno di questi è Immunoflor, disponibile in capsule, pocket drink e sciroppo per bambini.

Immunoflor naturcaps è costituito da una fibra vegetale ottenuta dalla fermentazione della tapioca, completamente naturale e privo di coloranti artificiali. Si consiglia di assumerlo una volta al giorno, ogni naturcaps contiene 2 miliardi di fermenti non vitali.

Immunoflor pocket drink ha le stesse componenti delle capsule, in più c'è l'aggiunta del miele di Manuka, originario della nuova zelanda, ricco di consistenza e molto gustoso, di massima qualità e purezza.Se ne consiglia uno al giorno, diluito in acqua o puro.

Immunoflor mini drink, integrator alimentare a base di Echinacea, Uncarla, Zinco, Vitamina C e Miele di Manuka. Si consiglia di assumerne 1 al giorno.

Immunoflor sciroppo Junior: protezione anche per i più piccoli con questo gustoso sciroppo da assumere 5-10 ml al giorno se il bambino ha dai 3 agli 8 anni, puro o limito in un pò d'acqua. Per i bambini sopra gli 8 anni 10-15 ml al giorno.

Il sistema immunitario: che cos’è e come funziona

Il sistema immunitario è costituito da una rete complessa di cellule, tessuti e organi che lavorano insieme per difendere l’organismo dagli attacchi di agenti esterni di diversa natura, soprattutto microrganismi come batteri, parassiti e funghi che causano molteplici infezioni. Il corpo umano è un ambiente favorevole per la riproduzione di microrganismi e il sistema immunitario funge da barriera, o almeno dovrebbe.

Quando si accanisce su bersagli sbagliati può essere la causa di gravi malattie come allergia, artrite, diabete e può essere causa di complicazioni fatali. Il sistema immunitario riconosce e ricorda milioni di nemici diversi e può riprodurre soluzioni specifiche per ognuno di essi in tempi record.

Può farlo grazie ad una rete elaborata di comunicazione dinamica tra milioni di cellule organizzate in insieme e sottoinsiemi e che si scambiano di continuo informazioni. Quando si verifica un problema nel corpo, le cellule si attivano e si producono sostanze chimiche che attraverso raffinati e granulati meccanismi regolano la crescita e il comportamento delle cellule difensive.

La possibilità di rafforzare il sistema immunitario è straordinaria. La prima vera difesa è l’adozione di uno stile di vita sano, per proteggere il corpo da moltissime malattie, non fumare, tenere sotto controllo la pressione, moderare il consumo di alcolici, fare regolarmente dei controlli medici. In aggiunta si possono assumere gli integratori naturali aiuta a preparare il corpo all’inverno.