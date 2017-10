Rosacea: cause e rimedi

91 visite

La rosacea o couperose è un’infiammazione della pelle che si manifesta con un arrossamento persistente, ovvero puntini rossi sul viso, localizzato su naso, guance, fronte e mento. Sebbene non sia una patologia grave, il disagio psicologico che crea in chi ne soffre può esserne abbastanza pesante. Ad essere colpite da quest’infiammazione sono soprattutto le donne ed è stato stimato che solo nel nostro Paese ne soffrano circa una donna su dieci.

A differenza dell’acne, con la quale di solito questa malattia viene confusa per la presenza di piccoli brufoli, la rosacea raramente si presenta durante l’adolescenza e di norma sorge in età adulta, tra i 30 e i 40 anni, manifestandosi inizialmente con un lieve arrossamento del volto, le classiche macchie rosse sul viso, che tende poi a divenire permanente.

Inoltre, mentre l’acne comune si contraddistingue per la presenza di comedoni aperti, più comunemente conosciuti come punti neri, nella rosacea questa caratteristica è del tutto assente.

Se trattata precocemente, con l’aiuto di alcuni farmaci e trattamenti dermatologici specifici, si può bloccare il progredire del disturbo e risolverlo del tutto, in stadio avanzato l’arrosamento diventa permanente ed è molto più difficile da trattare, soprattutto in presenza di rinofima, un ispessimento dei tessuti della cute, che si manifesta soprattutto sul naso.





Cause della rosacea

La cause scatenanti dell’insorgere di questa fastidiosa e antiestetica infiammazione della cute sono più di una e al momento non è possibile stabilire con certezza il peso di ognuna, dal momento che vanno a coinvolgere tutti quegli agenti che inducono una dilatazione dei capillari del volto e una fragilità dei vasi sanguigni. Recenti studi suggeriscono inoltre il coinvolgimento di alcuni batteri e acari.

I fattori scatenanti specifici possono dunque essere differenti e variano da individuo a individuo. Tra i fattori che di certo contribuiscono a peggiorare il progredire della rosacea possiamo annoverare:

Un consumo eccessivo di alcool, bevande bollenti, cibi speziati e piccanti.

Un’esposizione eccessiva e non corretta ai raggi solari.

Problemi di digestione e bassi livelli di acido cloridrico nel succo gastrico, i quali impediscono la corretta espulsione delle tossine dall’organismo, che si manifestano sotto forma di pustole e macchie rosse sulla pelle.

Squilibri ormonali

Cure per la rosacea

Nelle sue forme più gravi la rosacea viene curata attraverso la somministrazione di farmaci e antibiotici. Per la maggior parte delle persone è tuttavia sufficiente seguire una dieta equilibrata in modo da migliorare la digestione ed evitare tutti i fattori che possono portare ad un peggioramento dell’infiammazione.

Alimenti consigliati

Per combattere in modo efficace la rosacea è consigliabile mangiare molti alimenti crudi e verdure a foglia verde, che sono una fonte eccellente di oligominerali. Si consigliano, inoltre, cibi ricchi di fibre, in modo da smaltire le tossine in eccesso attraverso il tubo digerente e non attraverso la pelle.

Anche gli alimenti ricchi di acidi grassi contribuiscono efficacemente a ridurre l’infiammazione. A tal proposito, si consiglia il consumo di pesce d’alto mare minimo 2 volte alla settimana e di mangiare 1 o 2 cucchiai di semi di lino ogni giorno.

Infine nei soggetti affetti da rosacea è stata riscontrata una carenza di vitamina B: ottimi quantitativi di questa vitamina sono contenuti nell’avena, nel riso integrale, nel lievito di birra, nel pane e nei craker integrali.

Alimenti da evitare

Gli alimenti che possono influire negativamente sulle condizioni della pelle sono molti e variano da individuo a individuo, quindi è necessario capire quali sono per poterli eliminare definitivamente dalla dieta.

In linea generale, vanno sicuramente evitati tutti quegli alimenti che provocano arrossamento come cibi speziati, caffeina e alcol.

È importante evitare anche cibi troppo caldi come bevande bollenti o minestre. Infine per migliorare la digestione, è bene eliminare tutti quei cibi ricchi di grassi saturi, come carne rossa e frittura.

Rimedi naturali rosacea

Scopriamo assieme quali sono i rimedi a base di sostanze naturali in grado di contrastare efficacemente il progredire della malattia: