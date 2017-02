4.702 visite

Le mele rappresentano una buona partenza per un dessert: buone già semplicemente cotte con un pò di zucchero o al forno ripiene di crema e amarena possono diventare l’ingrediente base per preparare un dolce tradizionale come la torta di mele ma anche dei dolcetti fragranti e scenografici come le rose.

Le rose di mele e pasta sfoglia sono delle deliziose creazioni che soddisfano il palato e la vista essendo scenografiche ma al tempo stesso facili da preparare anche per i meno esperti perchè alle prime armi o con non troppa manualità.

Bastano pochi ingredienti per preparare le rose di mele e, utilizzando il forno a microonde, anche poco tempo. Graziose e deliziose le rose di mele sono delle monoporzioni con cui iniziare la giornata a colazione o per la merenda del pomeriggio; un dolce gentile e dal gusto romantico con cui dimostrare il proprio affetto ed amore ad esempio in occasioni speciali come la festa della mamma, un compleanno o un anniversario.

Per preparare le rose di mela occorrono:

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta

2 mele

1 limone

acqua

confettura o crema

cannella

Per questo dolce solitamente si utilizzano le mele rosse per creare maggior contrasto con la pasta sfoglia e ottenere ancor di più l’effetto visivo dei petali della rosa. Le mele vanno private del torsolo (non della buccia) e tagliate a fette sottili quanto più possibili uguali, ricordando di irrorarle con il succo del limone per evitare che anneriscono.

Per ridurre i tempi di preparazione le fettine di mela con il succo di limone possono essere cotte a microonde per 3 minuti aggiungendo dell’acqua nella ciotola (riempire fino a metà); una volta cotte le fette di mela vanno scolate e private dell’acqua in eccesso.