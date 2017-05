rubax articolazioni

13 visite

Articolazioni, ossa e cartilagine sono i pilastri principali che sostengono la nostra struttura corporea per tutta la vita. Esse ci permettono di muoverci, camminare, correre, saltare. A lungo andare sia le articolazioni che la cartilagine, come quella del ginocchio ad esempio, possono andare incontro a deterioramento e per questo motivo che a volte perdiamo energia e ci sentiamo affaticati.

Come l’organismo ha bisogno di cibo e acqua per alimentarsi, anche la cartilagine e le articolazioni necessitano dei nutrienti giusti per supportare al meglio la funzionalità delle giunture e farci sentire più elastici ed energici.

E in alcune situazioni può essere molto utile considerare l’assunzione di integratori per articolazioni e cartilagine.

Perchè le articolazioni si deteriorano?

Con il trascorrere degli anni le giunture articolari e le ossa si indeboliscono e non riescono più a sostenere in modo corretto il peso del corpo. Sono diversi i fattori che portano al danneggiamento articolare:

genetica

età avanzata

dieta sbilanciata

sovrappeso e obesità

carichi eccessivi

pesi e sforzi

L’età è la causa principale del deterioramento: l’invecchiamento non riguarda solo la nostra età anagrafica, ma anche l’età di muscoli tendini, ossa e via discorrendo. Questo il motivo perchè ad una certa età non ci si sente più attivi e in forma come a 20 anni. Rimediare è possibile, bastano alcuni consigli per una vita sana che rende più durature articolazioni e cartilagine,e magari e un’integrazione supportata da prodotti specifici che vedremo nel prossimo paragrafo.

Sintomi dell’affaticamento articolare

I primi sintomi che avvertiamo quando le Articolazioni e le ossa non sono più sane e in forma sono stanchezza e astenia. In genere la sensazione di fatica e di difficoltà motoria si avvertono maggiormente con i cambiamenti climatici e stagionali. Ci sentiamo senza forze, apatici e con frequenti disturbi di equilibrio.

E’ importante mantenere ossa e muscoli sempre in attività con sport (molto efficaci nuoto e tennis), tecniche di rilassamento (training autogeno e yoga) camminate e una dieta sana e bilanciata. Un ulteriore aiuto e un rinforzamento costante e profondo degli arti e della struttura ossea viene anche dagli integratori. RubaX® Articolazioni, nuovissimo prodotto sul mercato è stato pensato proprio per il rafforzamento di ossa e cartilagine.

Cos’è RubaX®? Quando si assume? Perchè si assume? Quali sono i benefici dell’integratore e quali le possibili controindicazioni? Cerchiamo di scoprire insieme tutte le caratteristiche del nuovissimo prodotto lanciato sul mercato.

Cos’è RubaX® Articolazioni?

RubaX® Articolazioni è un integratore alimentare pensato per la salute di ossa e articolazioni. Gli esperti del prodotto, dopo anni di studi e ricerca, hanno individuato i micro-nutrienti giusti (definiti “intelligenti”) capaci di andare a potenziare proprio quelle giunture articolari responsabili delle nostre attività fisiche quotidiane.