Rughe a marionetta: rimedi per eliminarle

Siamo abituati a sentir parlare di rughe legate all’età e di quelle d’espressione, ma forse è la prima volta che ci imbattiamo nel termine “marionetta“. Quali sono le rughe a marionetta? Sono quelle che compaiono agli angoli delle labbra e tendono verso il basso dando al nostro viso un’aria imbronciata e malinconica (tipica delle marionette).

Come si formano le rughe a marionetta? Quali i principali rimedi? Scopriamo insieme le diverse soluzione per eliminare il problema definitivamente.

Cause delle rughe a marionetta

Le rughe in questione sono forse le più ostiche che potevano capitarci, ma oggi la tecnologia di bellezza estetica propone diverse soluzioni per combattere il disturbo e ritrovare un aspetto del viso più radioso e più disteso.

Le rughe a marionetta possono essere la conseguenza di differenti cause come:

caduta gravitazionale

calo fisiologico del collagene

calo dell’acido ialuronico

Quali possono essere i rimedi per intervenire? Vediamo insieme i più diffusi, dai classici filler con acido ialuronico a tecniche più sofisticate e mirate come il dermaroller.

Fili riassorbibili contro le rughe a marionetta

E’ una tecnica che consiste nell’inserimento di fili sottilissimi in materiale sintetico (polidiossanone) sotto pelle e ancorati ben stretti ai tessuti in modo da sollevare la pelle, stirarla e stimolare la produzione di collagene. Questi fili si riassorbiranno da se come avviene per i punti di sutura negli interventi chirurgici.

La seduta con fili riassorbibili avviene seguendo vari step:

applicazione di una pomata anestetica da parte del medico inserimento di aghi sottili con i fili da inserire ancoramento dei fili ai tessuti rimozione degli aghi

Dopo la seduta possono comparire lividi, arrossamenti, pruriti e bruciore, assolutamente normali che tenderanno a scomparire in breve tempo. Se ciò non avviene rivolgersi al medico che ha effettuato la seduta anti rughe a marionetta. Non esporsi ai raggi solari e Uv.