Il ristorante dove paghi con il sudore!

E’ una novità assoluta a livello planetario, a Londra nasce il primo ristorante in cui il pranzo non si paga con denaro, ma con il movimento! Hai capito bene, ai clienti del ristorante non viene chiesto di pagare la consumazione con soldi veri bensì con esercizi fisici e con il sudore. Scopriamo insieme questa sorprendente novità londinese.

Run For Your Bun

L’idea di aprire l’originale ristorante è della ditta fitness David Lloyd Clubs. Obiettivo? Promuovere uno stile di vita più sano nella metropoli europea. Il ristorante, in stile pop-up, si chiama Run For Your Bun’ e sorge nel centro di Londra (quartiere Covent Garden).

Come funziona?

I clienti dell’Exercise Cafè dovranno fare un allenamento di circa 6 minuti per pagare il loro pranzo. In questi minuti il cliente dovrà svolgere vari esercizi a raffica (un minuto per ognuno), con una pausa di soli 30 secondi tra ognuno di essi, che comprendono:

sit up

squat

tapis roulant

canottaggio

bicicletta su moto di rotazione

affondi

Il menù dell’Exercise Cafè

Ti starai chiedendo dopo questi sei minuti di duro lavoro cosa è possibile mangiare. I menù del ristorante sono salutari e comprendono: