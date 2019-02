Curare le emorroidi in modo naturale col sale di Epsom

79 visite

Le emorroidi sono una particolare condizione medica molto comune che può risultare estremamente fastidiosa e creare notevole disagio a chi ne è colpito. Si verifica quando le vene che si trovano nella zona anale e in quella rettale si gonfiano.

Solitamente, le emorroidi scompaiono da sole nel giro di qualche giorno o settimana. Durante il loro corso di guarigione, però, esse possono causare dolore, arrossamento, prurito e, talvolta, sanguinamento rettale.

Esistono diversi rimedi naturali e metodi casalinghi per ritrovare il sollievo dalle emorroidi: uno di questi è il trattamento con il sale di Epsom. È possibile, infatti, fare dei bagni curativi o realizzare una pasta in grado di dire addio al fastidio.

Cos’è il sale di Epsom?

Il sale di Epsom è diverso dal normale sale che tutti abbiamo nelle nostre cucine. Nonostante l’aspetto sia simile, si tratta invece di un composto minerale di magnesio e solfato.



Sale di Epson

16,50 €

Acquistalo su SorgenteNatura.it

A lungo noto come rimedio naturale per un’ampia varietà di disturbi, esso ha numerosi benefici per la salute, ma viene spesso usato anche come trattamento di bellezza.





Il magnesio svolge molti ruoli nel nostro corpo, compresa la regolazione dell’attività degli enzimi, riducendo le infiammazioni, favorendo la funzione muscolare e nervosa e contribuendo a prevenire l’indurimento delle arterie. I solfati aiutano invece a migliorare l’assorbimento dei nutrienti, a eliminare tossine e ad alleviare l’emicrania.

Come fare bagni col sale di Epsom contro le emorroidi

Il primo passo per effettuare un bagno al sale di Epsom è quello di pulire accuratamente la vasca da bagno in cui si andrà ad eseguire il trattamento. Questo per evitare di irritare o peggiorare la situazione in una zona già molto delicata di per sé.

Per una pulizia naturale, potete provare un mix di aceto e bicarbonato da distribuire sulla superficie da utilizzare, strofinare bene e poi risciacquare via. A questo punto siete pronti per il vostro bagno curativo:

Riempite la vasca da bagno di acqua calda , ma non bollente. La temperatura deve essere sufficiente a far sciogliere il sale di Epsom senza però provocare danni alla vostra pelle.

, ma non bollente. La temperatura deve essere sufficiente a far sciogliere il sale di Epsom senza però provocare danni alla vostra pelle. Aggiungete circa 400 gr di sale di Epsom all’acqua calda

di sale di Epsom all’acqua calda Immergete la zona anale nell’acqua e lasciatela a mollo per un tempo che va dai 10 ai 20 minuti

Trascorso il tempo necessario, procedete con l’asciugatura avendo di cura di tamponare l’area e non strofinarla. In questo modo si eviteranno altre eventuali irritazioni

È possibile ripetere il trattamento fino a tre volte al giorno. Per ottenere il massimo dell’efficacia, eseguite l’operazione dopo essere andati in bagno.

Come preparare una pasta al sale di Epsom contro le emorroidi

Con il sale di Epsom si può anche realizzare una pasta in grado di contrastare in modo efficace le fastidiose emorroidi. Per prepararla, avrete bisogno di procurarvi anche della glicerina naturale, reperibile negli store online o nei negozi di bio-cosmesi. A questo punto, basterà solo seguire questi step:

In una piccola bacinella mixate 2 cucchiai di glicerina naturale con 2 cucchiai di sale di Epsom fino a formare una pasta omogenea

Versate la crema così composta in una garza , in modo da formare una sorta di cuscinetto

, in modo da formare una sorta di cuscinetto Poggiatelo poi direttamente sulla zona interessata, lasciandolo in posa 15-20 minuti

Ripetete il trattamento ogni 4 o 6 ore, fino a quando il dolore provocato dalle emorroidi non sarà diminuito

Dove comprare il sale di Epsom

Il sale di Epsom può essere acquistato nei negozi di alimentari più forniti e in alcune farmacie. In alternativa, è possibile reperirlo online in modo molto semplice: sono tanti, infatti, i siti che lo vendono. Prima di comprare il sale di Epsom, è importante leggere sempre l’etichetta e assicurarsi che sia puro e della migliore qualità.



Sale di Epson

16,50 €

Acquistalo su SorgenteNatura.it

Grazie ai trattamenti al sale di Epsom, il processo di guarigione dalle emorroidi può risultare più semplice e immediato, donando subito sollievo dal fastidio. Nel caso in cui il problema non passi nel giro di qualche giorno o il dolore diventi particolarmente intenso, non esitate a chiedere un consulto medico al fine di trovare un trattamento aggiuntivo e specifico al disturbo.