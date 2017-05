1.732 visite

Il sale di Epsom noto anche come sale inglese o sale amaro è un integratore naturale di magnesio. utilizzato in diversi modi per la cura della persona, dal bagno – pediluvio rilassante allo scub per la pelle, ma anche che per il benessere delle piante da giardino e per alcune pulizie in casa.

Dalle sorgive della città di Epsom nel Surrey (Gran Bretagna) si ricava questo sale che ha innanzitutto delle proprietà depurative, infatti viene utilizzato in caso di digestione lenta e di stitichezza come lassativo naturale anche in presenza di calcoli biliari bevendo ogni giorno un bicchiere di acqua in cui è stato disciolto un cucchiaino di sali di Epsom; è importante sempre consultare prima il medico curante perchè l’alta concentrazione di magnesio con un uso prolungato per via orale può provocare problemi ai reni e di squilibri elettrolitici.

La depurazione passa anche attraverso l’eliminazione delle sostanze potenzialmente dannose per l’organismo e per questo motivo il sale di Epsom è spesso aggiunto per preparare un bagno detox e rilassante: il magnesio presente nel sale inglese (1-2 tazze) passa all’organismo attraverso la pelle e aiuta ad eliminare le tossine attraverso la sudorazione indotta dal bagno, rilassa il sistema nervoso e la muscolatura e riduce il gonfiore.

Grazie a quest’ultima proprietà il sale di Epsom è utile anche quando c’è bisogno di estrarre una scheggia o un corpo estraneo ad esempio da mani o piedi, infatti basta mettere in ammollo la parte interessata, aspettare la diminuzione del gonfiore e con una minima pressione la scheggia fuoriesce senza dolori.

Pediluvio con sali di Epsom

Preparare un pediluvio con l’aggiunta di mezza tazza di sali di Epsom nell’acqua è uno degli utilizzi più classici e un vero toccasana per piedi gonfi (ad esempio dopo una lunga camminata o un viaggio in pullman) eliminando eventuali cattivi odori e levigando la pelle, ma anche in caso di distorsioni e lividi.





Maschera purificante pelle grassa ai sali di Epsom

L’azione esfoliante dei sali di Epsom fa si che siano molto utilizzati in cosmetica per la preparazione di scrub per il corpo che stimola la circolazione ed aiuta ed eliminare le cellule morte, ma anche di maschere per una detersione approfondita del viso.

Ad esempio mescolando 1 cucchiaio di cognac, 1 uovo, 1/4 di tazza di latte scremato in polvere e 1/2 cucchiaio di sale di Epsom si ottiene una maschera purificante per pelle particolarmente grassa; in caso di pelle secca la maschera si prepara con 1/2 cucchiaio di sale di Epsom, 1/4 di cucchiaio di carota grattugiata e 1 cucchiaio abbondante di maionese.

Maschera capelli volumizzante ai sali di Epsom

Gli usi di bellezza dei sali inglesi si estendono anche ai capelli per dare volume, eliminare tutti i residui di lacca e gel e gli eccessi di sebo. Per un effetto volumizzante basta aggiungere una manciata di sali al balsamo e realizzare un impacco da tenere in posa sui capelli per 15 minuti e risciacquare con abbondante acqua; unendo 9 cucchiai di sale Epsom a mezza tazza di shampoo si crea un rimedio contro i capelli grassi che elimina l’eccesso di sebo.

Gli usi dei sali di Epsom in casa e in giardino

Essendo ricchi di magnesio i sali Epsom sono un ottimo fertilizzante naturale per molte piante verdi o da fiore che, così come il corpo umano, possono aver bisogno dell’integrazione di alcuni elementi importanti per lo sviluppo e la salute.

Non esistono particolari controindicazioni nell’innaffiare le piante domestica con acqua in cui è stato disciolto del sale inglese (2 cucchiai ogni litro d’acqua), vaporizzando la soluzione sulle rose si riescono anche a tenere lontani i parassiti.

Il sale di Epsom può essere utilizzato anche per effettuare alcune pulizie domestiche senza ricorrere a prodotti chimici ed aggressivi, rivelandosi utile soprattutto in caso di accumuli di calcare su piastrelle o sanitari, aggiungendo dell’acqua (poco alla volta) sui sali fino a creare una pasta pulente da applicare con una spugnetta o un panno sulla superficie da pulire.