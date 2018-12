577 visite

Tra le varie tendenze per i regali di Natale 2018 i pacchetti benessere nelle Spa sono i più gettonati. Se volete essere originali e regalare relax e spensieratezza ad amici e parenti provate con i sali da bagno speziati, per un bagno all’insegna dell’aroma e della dolcezza.

Potete preparare i sali speziati sia per il vostro personale benessere sia per fare un pensiero alla vostra amica del cuore. Confezionateli in barattoli trasparenti con nastri e fiocchi rossi. Un’idea originale che sarà molto apprezzata. Come preparare i sali da bagno casalinghi?

Sali da bagno: le origini

Non c’è niente di più rilassante che rientrare la sera dal lavoro e immergersi in un bagno di sali da bagno, è come trovarsi in una sauna di una Spa. Da dove ha origine l’efficacia dei sali? Nascono proprio per dare valore alle situazioni quotidiane, evocando le terme e i bagni termali.

Esistono varie fragranze e aromi dei sali speziati, ma ricordate che l’ingrediente base per prepararli resta il sale grosso (meglio se grezzo e integrale).

Sali da bagno casalinghi: la ricetta

Per preparare i sali da bagno speziati servono pochi ingredienti e tanta passione. Ecco come ottenere i sali da bagno speziati rilassanti:

sale grosso (3 tazze)

(3 tazze) chiodi di garofano

1 bustina di cannella

10 gocce di olio essenziale di cardamono

E’ importante scegliere sale grosso o al massimo il sale marino. Unite tutti gli ingredienti e amalgamateli al sale grosso grazie a un cucchiaio di acciaio. Ricordate di miscelare gli ingredienti e conservarli solo in contenitori di vetro (evitate la plastica). Potete personalizzare i vostri sali da bagno con coloranti e fragranze di vostro gradimento (prima di preparare la fragranza accertatevi che la persona a cui dovete regalarla non sia allergica alla spezie).

Inoltre non dimenticate che i sali da bagno speziati devono essere usati solo in bagni rilassanti e non i vasche idromassaggio. Il sale grosso potrebbe otturare le valvole. Per dare colorazione ai sali potete usare tanti coloranti naturali. Un esempio sono i sali da bagno speziati di colore giallo. Come ottenerli? basta aggiungere un cucchiaio di curcuma. Un’altra idea regalo? Una confezione di caramelle alla curcuma fatte in casa.

Una volta prepararti is ali da bagno conservarli in un luogo asciutto al riparo dall’umidità. Potete alternare ai chiodi di garofano e cardamono anche camomilla o salvia e pepe nero. Potete giocare con la fantasia e gli aromi.

Benefici dei sali da bagno speziati

Regalare sali da bagno per Natale non è solo un’idea originale ma anche e soprattutto benefica. I sali da bagno speziati sono importanti per i numerosi benefici che offrono: