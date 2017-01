Le “Terme di Salice” sorgono a Godiasco Salice Terme, comune pavese situato al confine tra Lombardia e Piemonte. Le proprietà benefiche e salutari delle acque rendono il complesso termale una vera e propria eccellenza del panorama italiano, riconosciuta e certificata dal Ministero della Salute con l’attribuzione del “1° Livello Super”, che rende quelle di Salice tra le terme migliori in Lombardia.

Uniche nel proprio genere perché coniugano, in una sola località, le proprietà salutari e terapeutiche di due sorgenti benefiche.

Le terme di Salice sono infatti alimentate dalla sorgente sulfurea di Monte Alfeo che, alla luce della ricca concentrazione di idrogeno solforato, consente di offrire soluzioni specifiche per la cura ed il benessere del sistema respiratorio, nervoso e cutaneo.

La fonte Sales è invece rinomata per l’azione terapeutica delle acque salsobromoiodiche, ricche di sali mineralizzati (in quantità circa cinque volte maggiori di quelle contenute nell’acqua marina) che presentano un’ azione antinfiammatoria e di stimolo per i processi metabolici, l’attività cellulare e la cura di patologie artroreumatiche.

Ecco perché questo complesso termale più essere considerato un’eccellenza indiscussa in campo di trattamenti terapeutici, cure termali e metodologie basate sugli effetti benefici di queste acque con una particolare specializzazione in materie di cure termali pediatriche e riabilitazione motoria.

Altre patologie curate riguardano l’apparato respiratorio (inclusi i problemi di allergie), locomotore e cardiovascolare. Adatte anche alla cura dei disturbi del metabolismo (es: diabate), problemi ginecologici ed inestetismi della pelle (cellulite, problemi dermatologici, ecc.).

Le terme a misura di bambino: il reparto pediatrico

Le terme di Salice sono inoltre “a misura di bambino”. Al loro interno è stato infatti creato un vero e proprio reparto pediatrico in cui, le proprietà benefiche delle acque fanno si che i bambini possano “curarsi divertendosi” seguendo cure termali personalizzate

La struttura e i trattamenti

Il posto in cui ogni ambiente è studiato per rendere unico e memorabile il proprio percorso benessere, un toccasana che contrasta lo stress quotidiano! L’eterogeneità e la qualità della gamma di trattamenti offerti rendono le Terme di Salice una spa all’avanguardia, in cui la salute ed il benessere si incontrano con il relax e la forma fisica.

Il centro benessere è dotato di piscina termale (con idromassaggio e massoterapia), sauna, bagno turco, stanza di sale e propone diversi trattamenti estetici tra cui linfodrenaggio, fanghi, percorso vascolare (Kneip), cioccolatoterapia e vinoterapia.

Ideale anche per chi vuole concedersi una giornata o un weekend all’insegna di coccole e romanticismo in quanto è prevista l’offerta di pacchetti specifici con percorsi romantici dedicati e/o percorsi termali serali.

L’acqua termale incontra la cosmetica

Dalle acque delle Terme di Salice è stata inoltre creata una line di cosmetici (linea viso, linea corpo e aromaterapia) pensati per riproporre un benessere termale casalingo, acquistabili anche online.

E nei dintorni di Salice Terme?

Prima di tutta il centro termale di Salice Terme è circondato da ampie arie verdi ideali per fare lunghe passeggiate e per giocare a golf. Da non perdere però la visita delle strutture e dei siti di interesse artistico che sono presenti nei dintorni come i castelli nobiliari (di Nazzano, Godiasco, Oramala, Varzi, Zavattarello, Montesegale, Stefanago, Vigevano), e l’abbazia di Bobbio (che dista circa 20 km). Molto bella è inoltre la visita alla Certosa di Pavia.