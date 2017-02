Salvia per curare i geloni

66 visite

I geloni sono quei fastidiosi arrossamenti della pelle che vanno trattati per evitare che possano degenerare in più serie fessurazioni della pelle. Quando la situazione è seria è necessario ricorrere a farmaci a base di cortisone o antibiotici. Se vi accorgete del fastidio ai primi rossori è possibile trattarlo e alleviare i sintomi con degli impacchi naturali di salvia.

Si può riconoscere il fastidio da un solo gelone? Perchè compaiono gli arrossamenti cutanei soprattutto nella stagione invernale? Quali accorgimenti per lenire i fastidi? E soprattutto come utilizzare la salvia per la cura dei geloni?

Perchè compaiono i geloni?

I geloni compaiono soprattutto nella stagione fredda e ci chiediamo il motivo scientifico di tale processo infiammatorio. Siamo abituati alle solite risposte “E’il freddo”, ma cosa accade in pratica al nostro corpo per essere così sensibile alla comparsa dei geloni?

Quando comincia a fare freddo il nostro corpo si adatta gradualmente al cambiamento climatico e lo fa irrigidendo le parti interne dell’organismo (stomaco, reni etc), in questo modo si tralasciano le zone più esterne del corpo come mani e piedi (che diventano preda facile del gelo).

Il sangue non ossigena in modo naturale queste zone che si irritano facilmente a contatto con il freddo. Non è facile riconoscere i geloni, soprattutto se ci troviamo di fronte ad un solo elemento sul corpo. Come riconoscerli nell’immediato e non trascurarli?

Come riconoscere l’irritazione da un solo gelone?

Il gelone ha l’aspetto di un livido, è una chiazza di forma irregolare arrossata e leggermente screpolata al suo interno. In genere ne compaiono più di una, ma può capitare nelle forme lievi di avere a che fare con un solo gelone in corrispondenza di:

viso

mento

mani

orecchie

piedi (se esposti alle intemperie e non adeguatamente protetti)