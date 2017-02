San Valentino: tecniche di corteggiamento da copiare agli animali

720 visite

Nel giorno degli innamorati si festeggia l’amore e si ripropongono vecchie tecniche di corteggiamento che non sempre risultano efficaci. E allora perchè non adottare tecniche originali magari prendendo esempio da altri? Oggi nel giorno dell’Amore vi vogliamo proporre le tecniche di corteggiamento degli animali. Quindi, se state cercando un modo per impressionare una persona speciale ( o una lista delle cose da non fare), provate a prendere spunto da uno di questi rituali di accoppiamento.

Uccello giardiniere

Gli uccelli giardinieri, che vivono in Australia e Nuova Guinea costruiscono grandi ed elaborati pergolati per attirare le femmine. La struttura può apparire come una capanna o come un corridoio con due file ordinate di rami. La decorano, poi, con materiali naturali tra cui conchiglie, pietre e piume di altri uccelli.

Un modo originale che gli innamorati possono copiare. Che dite maschietti se costruiste una capanna con questa tecnica come nido d’amore?

Fenicotteri e Ippopotami

Sapete cosa fanno le femmine del fenicottero per attirare l’attenzione del maschio? Danzano! e spesso lo fanno insieme ad altre femmine in uno spettacolo impressionante.

Alle fidanzate possiamo dare questo consiglio, danzare, magari da sole perchè la nostra base di unione è molto tradizionalista e non volgiamo competizioni!

Il metodo di corteggiamento dell’ippopotamo non è proprio romantico e piacevole eppure ha le sue conseguenze positive. L’ippopotamo per attirare la femmina fa la pipì e defeca e poi con la loro coda diffondono l’odore (cattivo) per attirare le donne. Forse questa tecnica non avrà lo stesso effetto con l’uomo altrimenti c’è da preoccuparsi.