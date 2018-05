2 visite

La cura dell’igiene intima è fondamentale per l’universo femminile, è importante non sottovalutare la pulizia e la cura dell’ecosistema vaginale, solo così è possible la prevenzione di malattie e fastidi vaginali, come la candida, il prurito intimo, la secchezza vaginale, micosi vaginali, perdite maleodoranti, vaginosi batterica. Tutto ciò è nella maggior parte dei casi dovuto ad una cattiva igiene intima. Molti ginecologi a tal proposito consigliano spesso i prodotti Saugella.

Saugella è una linea di prodotti che da circa 40 anni si dedica alla ricerca e alla realizzazione di prodotti destinati alla cura dell’intimità femminile. Da sempre quest’azienda collabora con ginecologi, farmacisti e ospedali, per garantire con i suoi prodotti delle soluzioni efficaci e specifiche per ogni esigenza femminile.

I prodotti Saugella infatti contribuiscono alla prevenzione di malattie, irritazioni e fastidi intimi, ogni prodotto è realizzato con sostanze naturali in grado di aiutare l’ecosistema vaginale a mantenersi in equilibrio e a difendersi dalle aggressioni esterne.





Saugella offre un’ampia gamma di detergenti, ma anche assorbenti, salviettine, gel e creme intime, ossia tutto ciò che può aiutare a prendersi cura del proprio benessere intimo in ogni momento e fase della vita. Ma andiamo a capire meglio quali sono i prodotti da utilizzare per l’igiene intima e cosa ci offre Saugella .

Detergenti intimi

In generale per non incorrere in disturbi ginecologici seri è importante la prevenzione ginecologica. Ma una corretta igiene intima e una prevenzione quotidiana tramite l’utilizzo di detergenti intimi di qualità, efficaci ma delicati, che rispettino il pH vaginale, è un ottimo modo per garantire il proprio benessere intimo ed evitare molti problemi e infezioni vaginali.

In particolare i detergenti destinati all’igiene intima femminile, devono alleviare i piccoli fastidi intimi, come il prurito vaginale, e soprattutto nel periodo mestruale o quando fa molto caldo, servono detergenti intimi in grado di prevenire i cattivi odori che inevitabilmente si vengono a formare.disseccanti.

Il detergente intimo migliore è quello che ha una base delicata, pH acido, attivi antisettici e idratanti di derivazione vegetale dagli effetti benefici per le mucose anche a medio e lungo termine. Insomma bisogna scegliere un detergente di qualità, che abbia queste caratteristiche per essere sicuri di lavare e proteggere al meglio l’ecosistema vaginale. A tal proposito Saugella cosa ci offre?

Saugella Dermoliquido

Saugella Dermoliquido è un detergente specifico per l’igiene intima quotidiana. La sua formula a base di estratto di salvia e siero di latte, ha proprietà deodoranti, decongestionanti e tonificanti che donano all’igiene intima freschezza e protezione.

Possiede un pH 3.5, quindi se usato ogni giorno aiuta a preservare il normale equilibrio delle mucose, non alterare le difese naturali, e previene l’insorgere di piccole irritazioni. Il detergente dermoliquido di Saugellaù quindi contribuisce a mantenere l’acidità vaginale fisiologica, evitando il rischio di infezioni vaginali.

Possiamo considerarlo un detergente di ottima qualità, ideale per prendersi cura quotidianamente della propria igiene intima, basta diluire 3 o 4 cucchiai di prodotto per ogni litro di acqua. Anche il pezzo vista la qualità è da considerarsi buono, si parla infatti di circa 6 euro per un flacone da 250 ml.

COMPRA SAUGELLA DERMOLIQUIDO

Lavande vaginali

Le lavande vaginali vengono usate per lavare o pulire la vagina, tramite un getto liquido indirizzato verso le pareti interne del canale della vagina, ossia il canale muscolomembranoso. Esistono anche le lavande vaginali naturali ma generalmente per questa particolare azione detergente, si utilizzano dei semplici dispositivi costituiti da una cannula di gomma che va inserita nella vagina, collegata ad una borsa o peretta contenente il liquido da irrigare.

Questa particolare procedura è definita doccia o irrigazione vaginale e di solito è un trattamento che non richiede la prescrizione medica, eccetto se si devono utilizzare delle lavande specifiche da utilizzare a scopo terapeutico.

Le donne generalmente ricorrono alle lavande vaginali per svariati motivi, come per allontanare i residui mestruali, eliminare i cattivi odori vaginali, la secchezza vaginale e a volte vengono utilizzate dopo i rapporti sessuali per una maggiore pulizia e prevenzione. Tra la gamma di prodotti Saugella troviamo anche la lavanda vaginale:

Saugella Lavanda vaginale

La lavanda vaginale di Saugella ha un pH 4.5, è quindi molto delicata, non altera le normali funzioni fisiologiche della mucosa vaginale. Grazie alla sua formula a base di estratto di salvia, ha un’azione rinfrescante, deodorante, tonificante e astringente.

È particolarmente indicata dopo il ciclo mestruale, dopo interventi chirurgici per la rimozione di residui di medicamenti di uso topico, è ideale anche nel periodo post-partum. In generale aiuta a prevenire l’aggressione e la colonizzazione di germi patogeni come funghi e batteri.

Saugella lavanda vaginale si presenta monodose, pronta per l’uso, basta semplicemente agitarla prima dell’utilizzo e si consiglia di norma due lavaggi a settimana. Il prezzo anche in questo caso risulta conveniente, si parla di circa 10 euro per una confezione da 4 flaconi da 140 ml completi di cannula vaginale.

Salviette intime

Le salviette detergenti intime sono pratiche e sicure e perfette fuori casa, quando sentiamo l’esigenza di pulizia ma non abbiamo acqua a disposizione. La zona intima, infatti è delicata, e deve essere mantenuta fresca e pulita il più possibile per garantire un’efficace barriera difensiva.

Non sempre, però, è possibile detergersi, in particolare quando si è fuori casa, in viaggio o in vacanza. Le salviette intime in questi casi ci vengono in aiuto tuttavia non se ne deve abusare e vanno seguite semplici regole per un corretto utilizzo.

Così come il detergente liquido, anche le salviette intime devono pulire la parte partendo dalla vagina e arrivando, poi, nella zona perianale. Le salviettine sono usa e getta e non vanno mai usate più di una volta, sono molto utili soprattutto durante il ciclo mestruale, non vanno mai usate, invece, quando si avvertono bruciori, dolori, intensi pruriti e perdite anomale. La linea Saugella per questa esigenza ci propone:

Le salviettine Saugella Dermoliquido

Le salviettine Saugella Dermoliquido sono ideali per i momenti in cui non si ha la possibilità di lavarsi e detergere le zone intime ma anche le mani, garantendo un’impeccabile igiene. Queste salviettine sono imbevute in questo dermoliquido targato Saugella, che rende le salviettine una soluzione assolutamente ottima per curare la propria igiene, al pari di un detergente intimo di qualità.

Sono semplicissime da utilizzare, basta passarle sulla pelle per ottenere un profondo effetto igienizzante e donano una piacevole sensazione. Sono confezionate in bustine singole, dunque possono essere trasportate con la massima praticità in borsa, ma anche in una pochette, in un portafoglio o semplicemente in tasca.

Il rapporto qualità prezzo possiamo dire che è buono vista la qualità del prodotto, parliamo di 4 euro per un formato di 10 salviettine. E’ possibile comprare la linea Saugella anche online, trovando spesso offerte scontate!