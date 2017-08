900 visite

Lo scrub è una pratica che permette di eliminare la pelle secca e morta dal viso e quindi di purificare il viso ritrovando una fresca luminosità. Lo scrub aiuta inoltre a combattere le imperfezioni e ad uniformare il tono della pelle perché agisce con un leggero effetto abrasivo sullo strato superficiale dell’epidermide.

In commercio esistono molti prodotti esfolianti, ma è possibile preparare un ottimo scrub per il viso con il fai da te.

Scrub Zucchero e Miele

Gli ingredienti che ci servono sono:

due cucchiai di zucchero grezzo di canna

un cucchiaio di olio di mandorle dolci

un cucchiaino di miele millefiori

alcune gocce di olio essenziale di lavanda

Prepariamo lo scrub mescolando in una ciotola lo zucchero con l’olio e il miele. Se notiamo che la consistenza è troppo asciutta aggiungiamo olio, mentre se vediamo che la pasta è troppo fluida aggiungiamo ancora un po’ di zucchero. Al termine completiamo il nostro scrub con una goccia di olio di lavanda, dal potere antisettico e addolcente.

Come eseguire lo scrub

Prima di eseguire lo scrub è ideale fare un bel bagno caldo, in modo da aprire i pori del viso e permettere che l’azione esfoliante degli ingredienti sia più intensa. Inumidiamo quindi il viso e applichiamo il composto massaggiando dolcemente per alcuni secondi. E’ importante insistere sulle zone ruvide e impure come il naso, la fronte e il mento, mentre le zone più delicate, come il contorno occhi e le guance, devono essere massaggiate con estrema dolcezza per non irritare la pelle.

Una volta concluso lo scrub è importante risciacquare la pelle con abbondante acqua tiepida ed eliminare ogni residuo di pasta. A questo punto la pelle chiede di essere rinfrescata, per cui è ideale applicare un tonico lenitivo, magari a base di fiori, e aspettare una decina di minuti che la pelle si riposi.

Trascorso questo lasso di tempo è consigliato applicare un velo di crema nutriente, per rigenerare la pelle e idratarla. Lo scrub toglie infatti le cellule morte e quindi può arrossare lo strato superficiale dell’epidermide. Questo rituale di bellezza può essere svolto una volta alla settimana, non di più, in quanto potrebbe irritare il viso. Abituarsi a compierlo con ingredienti naturali aiuta la pelle a purificarsi in modo assoluto e a risplendere per molto tempo.