81 visite

Lo scrub viso è un trattamento estetico che fa parte delle tecniche di esfoliazione e detto anche peeling o gommage. Lo scrub ha l’obiettivo di detergere la pelle in profondità eliminando le cellule morte. La pelle risulta così più fresca e pulita, levigata e setosa.

Lo scrub agisce sulla pelle grazie all’azione di microgranuli di diverso tipo come:

sale

zucchero

bicarbonato

noccioli di mandorle e albicocche

e albicocche etc

Gli scrub con sale e noccioli sono in genere più indicati per il corpo (leggi anche needling-pen contro le smagliature). Tutti gli altri sono preferiti per i trattamenti viso esfolianti. Oltre l’azione esfoliante e purificante, lo scurb viso prepara la pelle di questa zona del corpo a trattamenti successivi antirughe, rassodanti, nutrienti, tonificanti e tanti altri. Come si fa lo scrub viso? Dove farlo? Quali sono i principali effetti positivi sulla cute? Può causare effetti collaterali alla pelle?. Scopriamolo insieme.

Trattamenti scrub viso nei centri estetici

La maggior parte delle persone si rivolgono a centri estetici accreditati e professionali per farsi fare uno scrub al viso. In questi centri esistono 3 tipi di scrub, che possono essere eseguiti anche in ospedale da medici specializzati:

scrub viso enzimatico scrub viso chimico scrub viso meccanico

Prima di applicare lo scrub è necessario preparare la pelle del viso al trattamento. Ogni centro estetico ha il suo metodo, ne esistono due:

con vapore

senza vapore

C’è chi sottopone il viso a un bagno di vapore pre-scrub per dilatare i pori, successivamente viene applicato un detergente delicato con movimenti leggeri e circolari, prima dello scrub vero e proprio. Altri centri estetici non effettuano il vapore ma partono direttamente ad una detersione delicata. Il metodo giusto? Dipende dal tipo di pelle del soggetto e da un consiglio dermatologico pre scrub.

Scrub viso enzimatico

Quello enzimatico è il trattamento professionale più diffuso ed eseguito. E’ una tecnica antietà fatta solo da esperti (estetiste professionali o dermatologi). Questo scrub è composto da enzimi di organismo animali (tripsina, pepsina) e enzimi vegetali (bromelina) che rimuovono le proteine (cheratina) dalla pelle.

E’ uno scrub dalla consistenza spumosa che aumenta la velocità di reazione della pelle alla stimolazione del trattamento.

Scrub viso chimico

Questo scrub viso può essere ad azione superficiale o dolce e ad azione profonda. Il principio attivo utilizzato nel trattamento è l’acido glicolico, ad azione antimacchia, antietà, antirughe e per combattere la cute acneica (con acne e brufoli).

I trattamenti di tipo superficiale e dolce possono essere eseguiti dall‘estetista professionale con una concentrazione di acido glicolico impiegata inferiore al 30%. Discorso diverso per lo scrub viso profondo, che può essere eseguito solo da dermatologi e chirurghi estetici con una concentrazione di acido glicolico fino al 70%.

Il trattamento profondo non è adatto a tutti i tipi di pelle. E’ sconsigliato in casi di:

infezioni cutanee

allergie della pelle

herpes simplex recidivo

recidivo soggetti sotoposti a radioterapia

soggetti sottoposti a crioterapia

assunzione di Isotretinoina (un derivato della Vitamina A impiegato contro l’acne)

Scurb viso meccanico

L’ultimo trattamento professionale è lo scrub viso meccanico che si divide in 2 tecniche distinte:

con esfolianti: ideale per pelli opache, ruvide e seborroiche senza la presenza di acne. Si trovano sotto forma di creme, lozioni e oli ottenuti dai semi di jojoba, pesca e mandorle dolci (tutte sostanze delicate sulla cute del viso) senza esfolianti: ideale per le pelli sensibili e morbide. Si trovano sotto forma di creme a base di argilla

Prima di qualsiasi trattamento i dermatologi consigliano di sottoporsi a check-up cutanei per capire la tipologia di pelle e individuare i cosmetici giusti da utilizzare nei trattamenti.

Ogni quanto si fa lo scrub viso?

Indipendentemente dall’uso del vapore o meno, l’applicazione del detergente pre-scrub va fatta in modo delicato con movimenti circolari e leggeri. Nel momento che si applica lo scrub viso vero e proprio è importante evitare le zone delicate come il contorno occhi e quello labbra.

Il trattamento va effettuato (perchè piuttosto energico) una volta a settimana, per tutti coloro che hanno la pelle più sensibile e delicata lo scrub viso è consigliato una volta ogni 20-30 gironi. Quando lo scrub viso professionale non è necessario e non abbiamo bisogno di rivolgerci a centri estetici e medici specializzati, possiamo effettuare degli scrub casalinghi efficaci e naturali.

Scrub viso fai da te

In commercio esistono molti prodotti esfolianti già pronti adatti sia a tutti i tipi di pelle che a quelle specifiche (grassa,secca, mista, con imperfezioni etc). Con un pizzico di fantasia e buona volontà e se si vuole risparmiare ognuno può cimentarsi nel preparare a casa scrub viso fai da te efficaci e con ingredienti naturali e facilmente reperibili.

Per provvedere al fai da te è indispensabile scegliere e procurarsi:

una buona base idratante pre-scub

pre-scub l’ elemento granulos o (i microgranuli) desiderato per dare l’effetto esfoliante alla pelle (zucchero, sale, granella di mandorle, nocciole, noccioli di albicocca e tanti altri)

o (i microgranuli) desiderato per dare l’effetto esfoliante alla pelle (zucchero, sale, granella di mandorle, nocciole, noccioli di albicocca e tanti altri) l’aroma desiderato per dare profumo allo scub (oli esseniali, essenze di vanilgia etc)

Di seguito proponiamo le ricette più interessanti per lo scrub viso casalingo, ognuna specifica per un tip di pelle e per l’obiettivo che si intende raggiungere.

Scrub viso pelle grassa

Pelle grassa e lucida? Ecco uno scrub purificante e astringente viso da preparare comodamente a casa con ingredienti semplici ed efficaci. Vi occorrono:

3 cucchiaini di zucchero grezzo di canna

1 cucchiaino di miele

mezza mela frullata

un po’ di succo di limone

Massaggiare delicatamente sul viso e lasciare in posa per circa 20 minuti. Risciacquare con abbondante acqua tiepida. Evitare in caso di pelli delicate e couperose e acne.

Scrub viso pelle secca

Quando la pelle del viso è secca e “tirata” è fondamentale fare uno scrub viso ammorbidente e nutriente da applicare anche sul collo con massaggi delicati. Vi occorrono:

1 cucchiaino di yogurt bianco intero

mezzo cucchiaino di zucchero di canna

Massaggiare e lasciare agire per circa 15-20 minuti. Risciacquare con acqua tiepida o rimuovere con un dischetto di cotone idrofilo imbevuto di acqua. Lo scrub per pelli secche ha azione nutriente, ammorbidente e lenitiva.

Scrub viso pelli sensibili

Quando la pelle del viso è molto sensibile ad agenti esterni è importate proteggerla con trattamenti scrub ad azione esfoliante, nutriente e tonificante. Vi occorrono i seguenti ingredienti da amalgamare e applicare su tutto il viso:

3 cucchiaini di farina di mais

1 cucchiaino di yogurt naturale

un po’ di succo di arancia

Per le pelli ultra-sensibili proponiamo un altro scrub efficace con questi ingredienti:

2 cucchiaini di amido di riso

olio di argan

1 cucchiaino di zucchero di canna

3 gocce di olio di lavanda effetto rilassante (facoltativo)