I segreti del pompelmo rosa

104 visite

Il pompelmo rosa è un frutto molto conosciuto per i suoi effetti sulla bellezza della pelle e sugli inestetismi della cellulite. In tanti lo conoscono sotto forma di bevanda profumata e dal gusto amarognolo e poco zuccherato, ma in pochi conoscono i benefici dei succhi nutrienti di questo frutto.

Essendo facilmente reperibile nei supermercati e al mercato, il pompelmo rosa è tra gli ingredienti più selezionati dalle “beauty victim” ovvero coloro che amano creare in casa cosmetici naturali. Vediamo insieme tutte le proprietà benefiche del pompelmo, i suoi numerosi usi per la bellezza e i segreti di questo fedele alleato del benessere.

Proprietà e benefici del pompelmo rosa

Il pompelmo rosa è un frutto ricchissimo di antiossidanti e vitamine, efficace sia mangiato che applicato direttamente sulla pelle. In quest’ultimo caso il frutto è in grado di fornire innumerevoli benefici anti-invecchiamento grazie ai suoi succhi nutrienti capaci di contrastare i radicali liberi.

Il pompelmo rosa ravviva la cute rendendo l’incarnato luminoso e giovanile. Il frutto, inoltre, ha un alto contenuto di Vitamina C e acqua capaci di stimolare la produzione di collagene e creare una barriera idrolipidica proteggendo la pelle da agenti esterni come:

sole

freddo

inquinamento

Anche gli acidi del pompelmo svolgono azioni benefiche. Essi hanno poteri astringenti e purificanti e liberano la pelle dal sebo in eccesso (pelli miste e soggette ad acne). L’olio essenziale di pompelmo rosa, invece, è efficace per la sua azione riequilibrante, tonificante per i muscoli e dimagrante sugli accumuli di grasso in eccesso.

Scrub rigenerante

il pompelmo rosa è un frutto che si presta bene alla preparazione di scrub esfolianti (leggi scrub viso) e rigeneranti della pelle. Il frutto contiene acido salicilico, che abbinato allo zucchero, agisce levigando l’epidermide e gli strati più profondi della cute,

Basta riempire una ciotola con zucchero di canna e succo di pompelmo (il composto non deve essere molto pastoso, ma più liquido). Mescolare e applicare su tutto il corpo con movimenti circolari e delicati. Cercate di applicare una quantità maggiore di scrub su gomiti, ginocchia e talloni (zone più ruvide) per esfoliare e ammorbidire la pelle. Il risultato sarà pelle più morbida, levigata e luminosa.

Risciacquo dopo lo shampoo

Risciacquare i capelli con acqua corrente spesso non è la soluzione migliore a causa del calcare presente in essa che fa perdere di tono la chioma. Ecco perchè si preferisce usare il succo di pompelmo rosa diluito in acqua per sciacquare i capelli dopo lo shampoo ed eliminare qualsiasi residuo di conservanti e calcare. Un’alternativa al pompelmo è l’aceto.

Un altro rimedio è mettere un po’ di succo di pompelmo in un erogatore e spruzzare sui capelli umidi dopo la doccia tamponando con un asciugamani e facendo agire.

Anti-rughe naturale

Dopo aver visto i rimedi per rughe a marionetta e a zampa di gallina, ecco un altro metodo per contrastare rughe e linee sottili del viso. Il pompelmo rosa contiene retinolo, una sostanza alleata della pelle in grado di riparare i danni che la colpiscono.

Basta unire mezza tazza di yogurt bianco con il succo del pompelmo e applicare il composto sulla pelle per 15 minuti. Se sentite la cute tirare o pizzicare, tranquilli, sono gli acidi del frutto che stanno agendo in profondità.