Sei abitudini alimentari delle donne giapponesi per mantenersi in linea

Secondo recenti sondaggi le donne giapponesi sono considerate tra le più belle, affascinanti ed eleganti al mondo, inoltre avrebbero una vita più lunga.

Le giapponesi non dimostrerebbero mai l’età anagrafica, a 30 anni come se ne avessere 18. a 40 ne dimostrano 25 e via discorrendo. Il segreto? Starebbe tutto nell’alimentazione, in quello che mangiano e in particlare di 6 abitudini alimentari che aiuterebbero a mantenersi in forma.

Una dieta ricca e bilanciata

I giapponesi mangiano solo sushi? Assolutamente no! Sfatato questo mito, la dieta dei nipponici è abbastanza variegata e diversificata, sana, bilanciata, priva di cibo spazzatura e ad alto contenuto calorico. Essi preferiscono:

alghe

verdura

riso

soia

frutta

tè verde

I giapponesi amano mangiare i cibi di stagione, freschi e che maturano al momento. Durante la stagione invernale prediligono minestre, carne, pesce e bevande calde, in estate invece via libera a frutti di mare, zuppe fredde e insalate.

Metodi di cottura

Le donne danno molta importanza a metodo di cottura (vedi cucina sana: 5 tipi di cottura) prediligendo quello alla griglia, al vapore o la frittura con olio minimo. Tengono molto al modo di tagliare le verdure e limitano il consumo di spezie, esaltando sapori e valori nutrizionali delle pietanze.