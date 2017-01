Sei consigli per evitare l’aumento di peso con l’età

6 visite

L’aumento di peso, soprattutto con l’avanzare dell’età, non è dovuto all’invecchiamento cellulare o cambiamenti ormonali (o almeno non sempre). Il più delle volte si ha un aumento di peso (anche esagerato) per colpa di cattive abitudini o di uno scorretto stile di vita.

Cosa fare? Per prima cosa modifichiamo il nostro stile di vita seguendo questi preziosi consigli. Oltre a non mettere chili in più, ci troveremo di fronte ad una maggiore energia, un maggiore benessere e staremo sicuramente più in salute. Ecco come fare.

Fragole, mele e cipolle

Scienziati e ricercatori hanno scoperto che mangiando cibi più ricchi di flavonoidi si mantiene il peso corporeo in equilibrio o addirittura si può perdere anche qualche chilo in eccesso. Gli alimenti che aiuterebbero a perdere peso sono:

fragole

mele

mirtilli

ciliegie

uva

tè

frutti di bosco

cipolle ( non buttare le bucce di cipolla )

) porri

broccoli

Introdurre questi alimenti nella nostra dieta avrà effetti positivi anche sulla nostra salute.

Stare psicologicamente attivi

Quando diventiamo più anziani, il nostro metabolismo rallenta e dobbiamo stare attenti a non accumulare grassi. Per evitare di prendere peso è importante restare attivi. Il modo migliore per farlo è l’esercizio fisico di bassa entità (evitate sport estremi o troppo pesanti).

Questa regolare attività fisica aiuterà i nostri muscoli, le articolazioni e ritardare il processo di invecchiamento. Bastano pochi minuti di esercizio e allenamento, non serve necessariamente la palestra. Bastano 10 minuti di camminata a piedi, evitare di prendere l’ascensore, parcheggiare la macchina più lontano dal posto di lavoro etc.