Selphil antirughe

Il Selphil è un metodo speciale per trattare le rughe verticali che si formano sul contorno labbra superiore (sotto il naso) che somigliano simpaticamente al tradizionale codice a barre che troviamo sulle confezioni di prodotti di varia natura in commercio.

Le rughe verticali non sono legate all’età e proprio epr questo possono comparire anche in giovane età. Le cause principali? Eccole di seguito:

fumo

sole

dieta non equilibrata

Questi motivi portano le labbra ad arricciarsi portando con il tempo alla formazione delle rughe verticali perchè si provoca una contrazione dei muscoli locali e un’alterazione del microcircolo. Un rimedio innovativo è costituito dal Selphil. Vediamo in cosa consiste.

Cos’è il Selphil?

Selphil è un filler innovativo che sfrutta i fattori plasmatici (il plasma) dello stesso paziente che si sottopone al trattamento. Selphil non usa acido ialuronico o altre sostanze per intervenire sulle rughe, ma il plasma. Più precisamente la metodica sfrutta la matrice di fibrina arricchita con i fattori di crescita.

Un metodo alternativo e del tutto nuovo per contrastare la formazione delle antiestetiche rughe verticali (a barre) che al contrario di quelle legate all’età possono essere eliminate molto più facilmente.

Come avvengono le sedute di Selphil?

Durante le sedute di Selphil vengono prelevate dal paziente circa 10 cc di sangue che successivamente viene centrifugato (per circa 6 minuti) e fatto coagulare in una provetta che isola la matrice di fibrina gelatinosa e arricchita con i fattori di crescita piastrinici (di cui abbiamo parlato precedentemente). In concreto si separa il plasma dalle piastrine. Il processo avviene in modo indipendente dall’operatore.