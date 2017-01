Semplici abitudini per perdere peso

24 visite

Hai iniziato una nuova dieta? Sarà sicuramente l’ennesima volta che ci prova e non sempre si ottengono risultati soddisfacenti. Il motivo? Spesso le diete sono drastiche, stressanti e complicate. Qual è la soluzione migliore? Non rinunciare a grandi cose, ma semplicemente avere la costanza di seguire semplici abitudini che ti permetteranno di perdere peso senza neanche accorgertene e avere un corpo da sogno. Scopriamole insieme.

Odi l’attività fisica, bastano solo 30 minuti di esercizio

Ricercatori dell’Università di Copenaghen. in Danimarca, hanno scoperto che un esercizio di soli 30 minuti al giorno fa perdere peso almeno il 25% in più rispetto ad attività fisiche di intere giornate in palestra o esercizi estremi. Un esempio: qualche esercizio per addome, glutei e spalle direttamente a casa con l’aiuto di un tappetino (leggi Home Workout) oppure 20 minuti di camminata.

Mangiare lentamente e…

La vita frenetica di ogni giorno, tra lavoro e impegni, ti porta a mangiare velocemente e quindi a limitare anche il senso di sazietà. In pochi sanno, infatti, che il nostro cervello registra lo stomaco pieno successivamente a quando lo è veramente (da qui il senso di pienezza). Il consiglio? Mangia lentamente, mastica bene, alimentati spesso durante il giorno con piccoli assaggi.

Evita di mangiare davanti alla tv o computer

Secondo l’American Journal of Clinical Nutrition e a detta di tutti gli esperti nutrizionisti del mondo, mangiare davanti alla tv è pericoloso. Annunci di cibo spazzatura aumentano i desideri di ciò che stai osservando sullo schermo e quindi l’appetito. Evita di pranzare o cenare davanti alla tv o al computer.