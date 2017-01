Sette abitudini sbagliate che pensavamo essere utili

17 visite

Ognuno di noi ha una serie di abitudini importanti ed efficaci per sostenere la nostra salute e mantenere una giusta linea corporea. Mentre alcune abitudini sono davvero “utili” e necessarie, come lavare la frutta prima di mangiarla o fare della regolare attività fisica, altre riservano non pochi dubbi.

Vediamo insieme come alcune abitudini che facevamo quotidianamente pensando fossero corrette, sono invece assolutamente sbagliate con conseguenze anche poco piacevoli.

Prendere compresse multivitaminiche

Il consumo, anzi l’abuso di multivitaminici non ha l’effetto sperato. Non riduce il rischio di alcune malattie e non ha alcuna efficacia sulla capacità di apprendimento, memoria e attività lavorativa. Da una ricerca americana e lo studio su alcuni campioni di soggetti si è rilevato l’alto rischio di ammalarsi di soggetti che assumono multivitaminici.

Il consiglio è basarsi su una sana e corretta alimentazione, dalla quale prendere le vitamine principali e i nutrienti utili al fabbisogno giornaliero.

Usare il gel antibatterico mani senza alcol

Quando siamo fuori casi in tanti abbiamo l’abitudine di igienizzare le mani con un gel antibatterico. Questa abitudine serve a togliere via la maggior parte dei batteri solo se il contenuto di alcol è superiore al 60%. Nel caso contrario non serve a nulla e le nostre mani non saranno pulite da germi.