Sette comportamenti pericolosi dei bambini da non ignorare

I bambini sono una fonte inesauribile di sorprese e di comportamenti tanto da rendere difficile l’attività dei genitori. Spesso molti di questi comportamenti dei più piccoli nascondono delle pericolose insidie da non trascurare. Quali sono questi comportamenti considerati pericolosi se vengono ignorati?

Vediamo insieme nel dettaglio le azioni dei piccoli, cosa nascondono e come facilitare l’attività genitoriale per garantire ai bambini una buona educazione e una corretta istruzione per la vita.

Nascondere le cattive azioni di altri

I bambini spesso tendono a tenere nascoste ai loro genitori cattive azioni di altri, che siano compagni di scuola, amici o parenti. Nella società moderna sono gli atti di bullismo sotto la lente di ingrandimento. Soprattutto a scuola i bambini soggetti a vessazioni altrui tendono a non dirlo ai genitori.

Cosa fare? Cercare di capire cosa nascondono i figli, farli parlare tranquillamente senza spaventarli e senza giudicarli. In questo modo si incrementa il valore del rapporto genitore-figlio, l’importante è mantenere la stessa linea tra i coniugi verso il loro bimbo.

Rivalità tra fratelli

Spesso l’arrivo di un fratellino o di una sorellina mette in crisi la serenità del primo figlio. Gelosie incondizionate quando sono ancora in fasce si evolvono in vere e proprie rivalità e invidie quando crescono. Come comportarsi? Quando notate queste rivalità tra i vostri figli è bene intervenire con intelligenza e tatto.

Cercate di parlare con i vostri figli, fateli sentire una squadra ed entrambi importanti. Spiegate loro l’importanza del rispetto altrui e della collaborazione famigliare. Fate capire l’importanza dei sentimenti e cercate di dedicare lo stesso tempo ad ognuno dei vostri figli non trascurando uno dei due. Se le conseguenze di qualcosa di negativo portano a non far mangiare più i bambini, cercate di capire il motivo e successivamente leggi come stimolare l’appetito.

Piccoli furti

Spesso i bambini per desideri o per ripicche effettuano dei piccoli furti in casa o altrui. Se scoprite questa marachella è importante non inveire subito ma cercare di capire perchè l’hanno fatto e cosa c’è alla base del gesto.

Successivamente spiegate ai vostri figli l’importanza di rimediare agli errori e prendersi le proprie responsabilità (magari ripagando il furto o riconsegnandolo ai legittimi proprietari). Se i furti continuano affidatevi a uno psicologo infantile facendo capire ai vostri figli che si tratta di un amico speciali a cui poter confidare tutto.