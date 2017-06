Sfere magiche di silicone contro rughe e cellulite

112 visite

Snellire la silhouette o combattere le rughe? Ogni donna è da sempre chiamata a fare una scelta. Oggi non più, grazie a una tecnica capace di agire sul doppio fronte e donare allo stesso tempo comfort e benessere.

La tecnica si chiama “terapia endosfere”, 55 sfere magiche di silicone che esercitano piccole pressioni più vibrazioni programmate per attivare il microcircolo, drenare e aumentare la produzione di endorfine.

Cosa sono le sfere magiche? Qual è il loro meccanismo di azione? Quali benefici? Quali sono i punti di forza di questa tecnica? Scopriamola insieme.

Cosa sono le sfere magiche di silicone

La terapia delle 55 sfere di silicone è una tecnica innovativa che permette di agire su un doppio fronte che mai prima era stato preso in considerazione. La tecnica snellisce il corpo e elimina cuscinetti e le fastidiose rughe del tempo.

La terapia delle sfere è l’ultima frontiera del “body shaping” con alle spalle studi, approfondimenti e osservazioni cliniche di gruppi di esperti e ricercatori.

La tecnica ha vari punti di forza che abbandonano definitivamente le vecchie tecniche dolorose e spesso anche invasive.

Il meccanismo d’azione

La terapia delle sfere magiche in silicone ha quattro importanti punti di forza:

non è invasiva non è dolorosa garantisce risultati visibili e naturali si può effettuare in qualsiasi stagione dell’anno

La microvibrazione compressiva trasmette al tessuto connettivo e ai muscoli attraverso un rullo di 55 sfere rotanti in silicone anallergico, posizionate a nido d’ape.

Il sistema sensore permette un contatto costante del rullo con la cute e in questo modo si stimolano efficacemente i tessuti e la conseguente produzione di collagene ed elastina (sostanze fondamentali che danno sostegno alla cute).

Durata e costi della seduta

La seduta della terapia con le sfere magiche non è invasiva e nemmeno dolorosa (anzi può risultare anche piacevole e rilassante). La durata è di circa 45 minuti.





Per ottenere risultati duraturi gli esperti consigliano almeno un ciclo di 6 sedute, 2 o 3 volte la settimana (12 sedute sarebbe il massimo dei benefici) con almeno un giorno di pausa tra l’una e l’altra.

Può essere fatta tutto l’anno, anche in estate senza controindicazioni né effetti collaterali. I costi dipendono dal centro a cui ci si rivolge e dalla tipologia di trattamento. In media si aggirano intorno agli 80 euro a seduta.

Benefici delle sfere magiche di silicone

I risultati sono visibili già dopo le prime sedute. Il trattamento, fatto esclusivamente da specialisti del settore, è molto benefico grazie all’azione del rullo compressore da parte del medico. Cinque sono le azioni benefiche della terapia delle sfere in silicone:

drenante : le microsfere attivano il sistema linfatico espellendo i liquidi in eccesso

: le microsfere attivano il sistema linfatico espellendo i liquidi in eccesso vascolarizzante : l’aumento del calore del rullo stimola il sistema vascolare contrastando la cellulite cronica

: l’aumento del calore del rullo stimola il sistema vascolare contrastando la cellulite cronica tonificante : i tessuti non cedono ma si rassodano

: i tessuti non cedono ma si rassodano rimodellante : agendo in punti specifici si ha un rimodellamento dei tessuti e un profondo effetto rassodante

: agendo in punti specifici si ha un rimodellamento dei tessuti e un profondo effetto rassodante antalgica: si aumenta l’ossigenazione dei tessuti e si riduce la risposta infiammatoria

Precauzioni da adottare

Prima di sottoporsi a una seduta di terapia con le sfere in silicone, si consigli una visita medica per capire l’entità e la localizzazione del problema.

Non è necessaria alcuna preparazione particolare prima della seduta. Dopo invece ci si può sentire fin troppo rilassati e leggeri, una sensazione molto simile al post-massaggio. Si possono riprendere subito tutte le attività quotidiane senza problemi.

Le sfere magiche sul viso

Per sembrare più giovani non è sempre necessario ricorrere al bisturi. La terapia a sfere riduce le rughe e spiana la pelle del volto, collo e décolleté in modo dolce e rilassante (senza fastidi né dolore). Leggi anche rimedi naturali contro rughe a collo e torace.

Il rullo passato sul viso e sulle altre zone sensibili alla formazione di inestetismi e segni del tempo, produce tre effetti benefici in uno:

levigante tonificante rimodellante

Prima della seduta è bene detergere la pelle del viso togliendo il make up. Dopo la seduta è possibile avvertire una sensazione di calore e arrossamento, manifestazioni che spariscono da sole in poco tempo.

Costi e tempi della seduta al viso

La seduta per il viso dura circa 30 minuti e si consiglia almeno un ciclo di 6 (ideale 12). Il trattamento si può fare tutto l’anno anche in estate come per il corpo, non ci sono controindicazioni.

Il costo a seduta è di circa 60 euro, in base al centro specializzato a cui ci si rivolge.

Benefici delle sfere magiche per il viso

Come accade per le sfere magiche del corpo, anche il rullo vibro-compressore al viso produce importanti effetti benefici:

spiana le rughe di collo e décolléte

elimina le zampe di gallina

drena le borse sotto gli occhi

levigai segni del viso e della fronte

rimodella le labbra

solleva gli zigomi

E’ importante rivolgersi sempre a personale qualificato e a centri specializzati e accreditati.