Shampoo naturale: mai più capelli danneggiati!

Si sa, gli agenti atmosferici ed ambientali come lo smog, i lavaggi troppo frequenti e l’utilizzo di phon, piastra e di prodotti industriali troppo aggressivi rendono i capelli deboli, sfibrati e privi di lucentezza. Una soluzione che fa sicuramente bene ai capelli, ma anche all’ambiente e alle nostre tasche è quella di utilizzare uno shampoo naturale.

Perché scegliere uno shampoo naturale?

Lo shampoo naturale, come ci dice la parola stessa, è costituito a base di sostanze presenti in natura ed è assolutamente privo di prodotti chimici. Questo significa che non irrita il capello ed apporta numerosi benefici.

L’utilizzo esclusivo di elementi naturali, (come olii e vitamine) elimina tutti i danni arrecati dalle sostanze chimiche, previene le irritazioni, stimola la sana crescita del capello e lo rende più morbido, forte e lucente. Ovviamente è necessario essere molto costanti negli utilizzi poiché i rimedi naturali hanno un’azione più lenta di quella dei prodotti industriali, ma anche più sana ed efficace!

Quali sono gli ingredienti dello shampoo naturale?

Tra gli ingredienti che si trovano più comunemente all’interno di uno shampoo naturale vi sono gli oli essenziali (ottenuti per esempio da foglie di thè, camomilla, rosmarino, limone, cipresso, lavanda, geranio, ecc.), olio d’oliva o di cocco, ma anche miele, yogurt, proteine della soia, vitamine (E, B5, ecc.), puro sapone liquido (sapone di marsiglia) e persino legumi.

Insomma le possibili combinazioni possono variare in base alle tipologia del capello e all’effetto che si vuole ottenere (idratante, ristrutturante, ecc), ma, a prescindere dalle componenti, si tratterà sempre di sostanze naturali benefiche e rigeneranti sia per il capello che per il cuoio capelluto.

Shampoo naturali: Come sceglierli?

Scegliere correttamente uno shampoo naturale significa innanzitutto conoscere il proprio tipo di capello (normale, secco o grasso) ed avere ben chiaro il risultato che si desidera. Per massimizzare il risultato dovete dunque scegliere lo shampoo più adatto a voi: ad esempio gli oli a base di ortica sono indicati per i capelli secchi, per i capelli grassi è invece molto meglio prediligere i prodotti base di foglie o corteccia di amamelide.