Signasol® : peptidi di collagene per la bellezza della pelle

Signasol® è una bevanda sviluppata per la bellezza della pelle, per renderla liscia, senza rughe e per ridurre la cellulite. La pelle infatti subisce ogni giorno dei deterioramenti dovuti agli agenti esterni e interni (smog, invecchiamento, cattiva alimentazione, mancanza di attività sportiva ad esempio) che la rendono meno elastica.

Ciò causa la comparsa di rughe su viso, corpo e mani e, soprattutto nelle donne, la comparsa della cellulite.

Signasol® , disponibile in farmacia, contiene una combinazione di peptidi di collagene, vitamine e sali minerali: il suo ingrediente principale è Verisol®, uno speciale peptide di collagene determinante per la bellezza della pelle





Studi clinici di Signasol®

Gli studi clinici hanno dimostrato che consumare ogni giorno, per almeno otto settimane, i peptidi di collagene contenuti in Signasol® può migliorare in maniera considerevole l’elasticità della pelle, facendo aumentare la percentuale di collagene cutaneo fino al 65% e riducendo le rughe nella zona del contorno occhi fino al 50%. Inoltre aiuta a ridurre gli inestetismi della cellulite.

Cosa contiene Signasol® ?

Otre ai peptidi di collagene, nel flacone di Signasol® sono presenti vitamine e minerali:

Vitamina C : contribuisce alla normale formazione del collagene

: contribuisce alla normale formazione del collagene Vitamina E : contribuisce alla protezione delle cellule dall’ossidazione

: contribuisce alla protezione delle cellule dall’ossidazione Vitamina B2, B6, B12 : contribuiscono al metabolismo energetico

: contribuiscono al metabolismo energetico Zinco e Biotina : contribuiscono al mantenimento di una pelle normale

: contribuiscono al mantenimento di una pelle normale Rame: contribuisce al mantenimento dei tessuti connettivi normali.

Signasol® non contiene lattosio, nè glutine; inoltre non contiene nè alcol nè coloranti artificiali.

Come assumere Signasol® ?

Signasol® va assunto una volta al giorno (1 flaconcino) durante uno dei pasti, dopo averlo agitato prima dell’uso. Si consiglia di assumerlo per otto settimane.

Cosa è il collagene?

Il collagene è il principale componente del tessuto connettivo e strutturale del nostro corpo: unisce tutti gli elementi cellulari dando origine al processo di formazione di tessuti e organi. Serve per collegare e nutrire i tessuti dei vari organi. Ha una caratteristica che lo rende particolare: si rinnova , con tempi diversi in base ai tessuti. Aiuta a mantenere la buona salute dei tessuti rendendoli elastici ed è utile per l’elasticità della pelle. Con l’avanzare dell’età compaiono molte problematiche come rughe, pelle poco elastica e compatta, cellulite. Ecco perché molte persone ricorrono a prodotti come Signasol® che aiutano a superare questi ostacoli.

L’organismo produce il collagene con una corretta nutrizione e idratazione, ma con lo scorrere del tempo, però, questo potrebbe non essere sufficiente visto che la produzione di collagene diminuisce. Ecco perchè Integrare la dieta personale con peptidi di collagene è un modo per dare una mano al nostro organismo.

Il collagene: un valido alleato contro la cellulite

Con l’invecchiamento si assiste ad un degrado del collagene e quindi all’insorgenza di problemi come la cellulite. Questo problema interessa circa 8 donne su 10 di qualsiasi età e statura ed è causato da una dieta errata e da vari squilibri ormonali. Bisogna perciò stimolarne la produzione tutti i giorni.

Come? Innanzitutto facendo il pieno di frutta, verdura e alimenti ricchi di vitamina C e A e scegliendo gli integratori giusti. Il collagene idrata e rigenera la pelle contribuendo a dare un aspetto elastico e pulito, riducendo così la comparsa della classica buccia d’arancia o delle linee che penetrano la pelle (le antiestetiche smagliature).