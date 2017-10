Skin care serale: ecco i prodotti di bellezza da utilizzare prima di andare a letto

59 visite

Sappiamo che una corretta routine di bellezza è fondamentale per il mantenimento di una pelle bella, sana e luminosa. È sempre consigliato utilizzare dei buoni prodotti detergenti e idratanti, insieme all’applicazione di una crema protettiva durante l’esposizione ai raggi solari.

Non tutti però forse sanno che l’epidermide si rigenera durante la notte; per questo motivo è possibile concentrare le cure di bellezza in quelle ore, così da nutrire la pelle con tutte le sostanze necessarie ed affrontare poi la giornata con un viso rigenerato.

A causa dei numerosi impegni e delle vita frenetica moderna, non sempre è possibile dedicare il tempo necessario alla skin care, ma bastano pochi prodotti che, utilizzati prima di andare a dormire, renderanno la vostra pelle invidiabile.

Olio detergente

Detergere il viso è il primo e fondamentale passo da compiere prima di andare a letto. Dormire con trucco, sudore o residui di impurità e polvere sulla pelle rischia di danneggiarla notevolmente.

I prodotti oleosi sono i più efficaci nel rimuovere ogni traccia di make up, perché riescono a dissolvere tutte le loro componenti, così da poterle lavare via più facilmente. Esistono diversi struccanti a base di olio reperibili in commercio, ma potete utilizzare anche un prodotto naturale, come olio di oliva o di cocco.

Siero facciale

I sieri per il viso contengono una concentrazione più alta di principi attivi rispetto alle normali creme. Essi aiutano a idratare la pelle, rigenerarla, eliminare rossori o macchie e a prevenire la comparsa di rughe e linee d’espressione. Scegliete il siero più adatto alle vostre esigenze e concedetevi qualche minuto, prima di andare a dormire, per massaggiarlo delicatamente su tutto il viso.

Crema notte

La crema notte è un altro prodotto fondamentale per una buona routine di bellezza serale ed è preferibile applicarla sempre dopo il siero. Una buona crema notte deve essere in grado di idratare adeguatamente l’epidermide e renderla, al contempo, tonica ed elastica.

Esistono diverse tipologie di creme specifiche per ogni necessità, è quindi importante optare per un prodotto che si adatti maggiormente al vostro tipo di pelle.

Crema contorno occhi

Uno stile di vita sbagliato o un lavoro troppo stressante possono promuovere la comparsa delle tanto odiate occhiaie o borse. Oltre a correggere le abitudini sbagliate e a prediligere un dieta bilanciata, una crema specifica per il contorno occhi è fondamentale per prendersi cura di questa delicata parte del viso. In mancanza di una crema contorno occhi, potete applicare poche gocce di olio di mandorle sulla zona, prima di mettervi a letto.

Crema mani

Spesso tendiamo a dimenticare di prenderci cura delle nostre mani, nonostante siano coinvolte nella maggior parte delle attività quotidiane che svolgiamo. Per questo motivo, anche loro necessitano di adeguate attenzioni. Tenete sempre una buona crema per le mani sul comodino vicino al letto e non dimenticatevi di applicarla ogni sera.

Maschera facciale

Le maschere facciali aiutano la pelle del viso a reintegrare i nutrienti persi durante la giornata. Per un trattamento rimpolpante, rinvigorente ed energizzante ricordatevi di utilizzare una maschera per il viso almeno due volte alla settimana. Potete sceglierle tra le numerose alternative presenti in commercio o prepararle a casa utilizzando gli ingredienti disponibili nella vostra dispensa.

Burro cacao

Il burro cacao è fondamentale per scongiurare le antiestetiche pellicine dovute alla scarsa idratazione. Prima di applicare il vostro prodotto, esfoliate sempre le labbra con un leggero scrub, in questo modo eliminerete tutte le cellule morte e aumenterete l’efficacia cosmetica del balsamo.

Per preparare un ottimo scrub naturale, mescolate due cucchiaini di miele e uno di zucchero di canna; massaggiate poi il composto delicatamente sulle labbra e, infine, risciacquate. In alternativa, spazzolate leggermente la superficie delle labbra con un vecchio spazzolino da denti.

Seguendo questa semplice beauty routine serale, la pelle del vostro viso rimarrà sana e giovane a lungo.