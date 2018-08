6 visite

SkinCeuticals è un’azienda fondata nel 1994 dal dottor Sheldon Pinnell negli USA.

SkinCeuticals è da sempre impegnata nella ricerca scientifica dermatologica e in una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della cura della pelle. La missione di SkinCenticals è quella di migliorare il mondo dei trattamenti per la pelle e di contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei trattamenti professionali.

In linea a questi principi SkinCeuticals si impegna a creare prodotti innovativi per la cura e il mantenimento in salute della pelle.





SkinCeuticals mira a combattere i segni dell’invecchiamento della pelle causati da fattori ambientali quali smog, raggi UVA/UVB, inquinamento, infrarossi. I prodotti sono ricchi di principi attivi in forma pura e sono studiati per essere efficacemente e velocemente assorbiti dalla pelle.

I prodotti di SkinCeuticals sono prodotti in USA e sono talmente innovativi e mirati che sono adottati da premium SPA e Medical SPA.

Le linee dei prodotti SkinCeuticals sono organizzate a seconda delle esigenze specifiche di ogni tipo di pelle.

Trattamenti viso SkinCeuticals

I trattamenti viso sono studiati per essere molto efficaci sia come prevenzione sia come trattamento dell’invecchiamento della pelle. Utilizzati quotidianamente hanno lo scopo preservare la pelle dai danni ambientali e di ridurre rughe, imperfezioni e discromie della pelle.

Gli ingredienti principali dei prodotti SkinCeuticals sono gli antiossidanti per combattere l’azione dei radicali liberi che si liberano a seguito dell’esposizione ai raggi solari o a causa dell’inquinamento da ozono.

La gamma di prodotti è ampissima: antiossidanti, maschera, esfoliante, creme, detergenti, tonico, contorno occhi, contorno labbra, sieri notte.

Sieri antiossidanti SkinCeuticals

I sieri antiossidanti SkinCeuticals sono studiati per combattere i danni alla pelle causati dall’inquinamento atmosferico. L’azione di raggi UV, infrarossi e inquinamento da ozono causa lo sviluppo dei radicali liberi, sostanze reattive che vanno a danneggiare costituenti della pelle. In questo modo la pelle risulterà danneggiata e inizieranno a comparire i primi segni di invecchiamento come le rughe o discromie.

I sieri antiossidanti contrastano l’insorgenza di rughe, rughe sottili e uniformano l’incarnato.

Creme solari SkinCeuticals

SkinCeuticals consiglia l’uso quotidiano delle creme solari per proteggere la pelle dai danni del fotoinvecchiamento. I solari offrono un’alta protezione con filtri UV fisici, sono state studiate per ogni tipo di pelle e, per permettere un agevole uso quotidiano, sono disponibili anche in versione minerale e in creme colorate da usare come makeup.

Sieri correttivi SkinCeuticals

Sono prodotti dai principi attivi molto concentrati, sono studiati dalla ricerca SkinCeuticals per prevenire o ridurre rughe, discromie, imperfezioni, eccesso di sebo o qualsiasi altra problematica che la pelle potrebbe avere. Il loro scopo è quello di donare alla pelle un aspetto sano.

Anti età SkinCeuticals

È una linea completa che comprende detergenti, antiossidanti, maschera, contorno occhi, contorno labbra, esfoliante, creme, tonico.

I prodotti anti età sono studiati per contrastare l’invecchiamento cutaneo causato dall’azione sinergica dell’età che avanza e da fattori ambientali. Questi fattori incidono sulla tonicità della pelle e causano rughe, discromie e perdita di luminosità.

Come scegliere i prodotti SkinCeuticals

Le linee di prodotti SkinCeuticals sono davvero ampissime e sono studiate per tutti i tipi di pelle: normale, mista, secca, grassa e sensibile.

Se siete in farmacia e volete acquistare un prodotto SkinCeuticals basterà chiedere al farmacista che vi indicherà il prodotto più adatto alle esigenze personali.

Se invece state consultando il sito per scegliere il prodotto più indicato al proprio tipo di pelle basta consultare la sezione di interesse, ad esempio Trattamenti viso e si può scegliere il prodotto per “Categoria”, “Tipo di pelle”, “Caratteristiche della pelle”: si aprirà un menù a tendina dove sarà possibile scegliere in base alle proprie caratteristiche specifiche e si otterrà il prodotto più indicato alle proprie esigenze.

Dove comprare i prodotti SkinCeuticals

SkinCeuticals viene venduta solo da farmacie specializzate, premium e medical SPA.Non è prevista la vendita on line dei prodotti ma il sito offre la possibilità di individuare il punto vendita più vicino, tramite lo Store Locator.

Inoltre è possibile acquistare SkinCeuticals in tutto il mondo. I prodotti vengono venduti in ben 25 paesi da una fitta rete di partner: dermatologi, chirurghi plastici, medical SPA, farmacie selezionate.

SkinCeuticals opinioni

Chi ha provato le creme e i sieri SkinCeuticals conferma l‘alta qualità ed efficacia dei prodotti. Gradevoli da applicare sulla pelle ed efficaci dalle prime applicazioni si posizionano tra i migliori prodotti per la cura della pelle di fascia di prezzo alta.